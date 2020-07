Astrid Nelsia totalement métamorphosée, un vieux cliché refait surface, c’est choquant

Astrid Nelsia ne ressemblait pas du tout à la jeune femme pulpeuse qu’elle est aujourd’hui, il y a quelques années.

Elle vient juste se ressortir une vielle photo sur les réseaux sociaux et la chirurgie esthétique l’a littéralement métamorphosée.

La candidate de télé-réalité est actuellement en couple avec le footballeur Matheus Vieira. Et Chassez le naturel, il revient au galop ! Puisque Astrid Nelsia a été confrontée à son passé ce mardi 7 juillet 2020 avec une vieille photo qui a refait surface sur Facebook.

Cette photo a été prise il y a sept ans, la pulpeuse brune n’avait alors à l’époque aucun artifice. Elle a elle même dévoilé ce cliché sur sa page Instagam. Son visage est naturel, à l’air plus sage et sa poitrine n’est pas aussi abondante qu’aujourd’hui.

« On se trouvait fraîche à cette époque« , commente-t-elle d’ailleurs en s’adressant à l’amie qui figure aussi sur le cliché.

En effet si la jeune femme a fait de ses photos un commerce, elle a aussi toujours assumé avoir eu recours à la chirurgie esthétique afin de dissimuler ses différents complexes.

En 2018, au cours d’une interview accordée au magazine Public, elle a pu comptabiliser toutes ses opérations : «J’ai fait augmenter le volume de ma p… à 20 ans. J’ai fait plusieurs injections d’acide hyaluronique dans mes lèvres, une lipo-aspiration du ventre. J’ai demandé à mon praticien de réinjecter la graisse prélevée au niveau de mon abdomen dans mes fe…» confiait-elle.

Elle est aujourd’hui beaucoup plus à l’aise avec son corps et elle a reconnu avoir eu un grand succès avec tous ces changements.

Une belle revanche pour celle qui se trouvait « hideuse » étant plus jeune.

« Ma mère me coupait les cheveux trop courts. Je portais un horrible appareil dentaire. Quelques années plus tard, à l’adolescence, j’étais désespérément plate« , expliquait-elle.

« La première fois que j’ai refait ma p… , j’avais un bonnet A ou un petit B et j’étais passée au D. Donc j’ai eu super mal parce que plus tu as une petite p… , plus tu la grossis et plus ça fait mal. Là, comme je suis passée d’un bonnet D à un bonnet C, ça ne me fait pas trop mal », expliquait-elle aussi le lendemain de l’opération sur les réseaux sociaux.