Astrologie: votre Horoscope de septembre, d’après votre signe astrologique

Astrologie: L’horoscope du mois de septembre est décisif pour une rentrée sous les meilleurs augures. Choisissez donc de démarrer ce nouveau cycle du bon pied en étant au courant du projet des astres en fonction de votre signe d’astrologie. Restez maître de votre destin en ayant les cartes en main pour l’améliorer grâce à LDPeople. Nous avons recensés pour vous les meilleures analyses des astrologues afin de vous communiquer un résumé performant de ce que vous réserve le mois de septembre pour vos horoscopes.

Astrologie: L’horoscope de la rentrée de septembre

Comme toujours, les signes d’astrologie ne sont pas à la même enseigne en fonction du placement des astres. Ces deniers influencent nos vies de façon particulière par rapport aux alignements astraux de nos naissances. Il convient de noter que Vénus passe en Lion et va ainsi faire bénéficier les signes de feu de ses vertus. Vénus améliore les relations et favorise l’épanouissement des sentiments amoureux.

Bélier

Les Béliers devront se montrer patients. Vos forces et vos faiblesses seront mises à rude épreuve pour la rentrée. Mais vous réussirez à mener à bien vos projets grâce à la lumière de cette prédiction. En effet, avec Mercure, Jupiter et Saturne qui s’opposent à vous, vous allez devoir éviter de foncer sur la première opportunité qui se présente. Pour vous aider à garder en tête vos objectifs, malgré les obstacles, Mars sera de votre côté et vous baignera de son énergie. Vénus également saura vous aider et favorisera des rencontres romantiques.

Gémeaux

Les Gémeaux verront leurs souhaits s’exaucer. Mercure change de camp et rejoint votre cause. La planète sous votre signe d’astrologie vous aidera à améliorer la communication et favoriser les rapprochements, dans votre couple ou dans vos relations. En effet, vous vous verrez offrir de riches opportunités dans le domaine du travail. Vous êtes plein d’énergie et saurez la conserver pour faire une rentrée réussie. Vous serez capable de mieux exprimer vos désirs et vos envies, et aurez donc plus de chances de les voir se réaliser.

Taureau

Les Taureaux devront encaisser une phase douloureuse pour la rentrée. Vénus passe en Lion et cela n’annonce pas de bonne nouvelles pour votre signe. En effet, vos relations amoureuses risquent de se placer sous un gros orage. Des problèmes existants vont refaire surface sous une forme plus agressive. Vous devrez prendre sur vous et tenter de garder votre calme pour laisser l’orage passer. La rentrée de septembre s’annonce chaotique, sauf si vous vous appliquez à régler les tensions dans un dialogue apaisé. Concernant votre travail, les deux semaines au milieu du mois de septembre vous seront très favorable grâce à l’influence de Jupiter en Capricorne.

Cancer

Les Cancers laissent partir Vénus. En effet, vous avez bénéficié de ses bienfaits durant le mois d’août. Mais Vénus part vers le signe du Lion et le mois de septembre vous paraîtra donc beaucoup plus fade. C’est donc le moment idéal de tester votre engagement auprès de votre moitié. Pour le travail en revanche, ne prenez pas le risque de tester quoi que ce soit. Suivez le fil de l’eau et attendez patiemment que l’opposition de Mercure quitte votre signe. Soyez prêts à faire face à une dose de stress supplémentaire et ne vous laissez pas déborder par vos émotions.

Verseau

Les Verseaux devront rester pragmatiques. La rentrée ne annoncent pas sous de bons augures pour vos amours. L’opposition de Vénus est vivace mais c’est là que votre pragmatisme légendaire interviendra. En effet, si vous êtes capables de surmonter les crises et les tensions du mois de septembre, votre horoscope s’annonce radieux pour la suite de vos romances. Concentrez-vous aussi également sur votre travail car Mercure vous épaulera et vous apportera de la chance. astrologie

Lion

Les Lions baigneront dans la lumière de Vénus. Pour vous, c’est la planète de l’amour qui est à vos cotés pur la rentrée. Septembre est donc le mois parfait pour l’épanouissement des sentiments. Vous pourrez développer des liens forts et sincères, en créer de nouveaux et renforcer ceux qui sont déjà là. Avec Mercure et Vénus de votre côté, vous n’avez aucune inquiétude à avoir pour cette rentrée.

Vierge

Les Vierges sont en période de transition. La rentrée se fera en deux temps pour vous. Vénus vous quitte à partir de la deuxième semaine de septembre et Mercure n’arrivera qu’à la fin du mois. Vous ne pourrez alors compter que sur vos ressources pour maintenir un équilibre au travail, comme dans vos relations. En effet, vous avez en vous tous les éléments pour faire en sorte de rendre votre destin radieux. Et si vous n’êtes pas certains de vos choix, croyez davantage en vous. Car l’arrivée de Jupiter et de Saturne, avant la fin de l’année, vont concrétiser vos efforts et féliciter votre détermination.

Sagittaire

Les Sagittaires sont en veine. Le mois de septembre s’annonce très positif sur le plan de travail. Mercure vous épaule pour vous permettre de passer la rentrée, sans efforts, ni contrariétés. C’est un retour au calme qui va vous ressourcer malgré les mouvements agités qui accompagnent le mois de septembre. Ce sera également le moment idéal pour rencontrer de nouvelles personnes enrichissantes et solidifier les relations existantes.

Balance

Les Balances font recevoir de bonnes nouvelles. Pour vous, c’est le travail et les amours qui vont se porter au mieux. Mercure sera avec vous pour irradier sur vos projets et leur permettre d’aboutir. Et Vénus ne sera pas loin non plus pour mettre en terme aux tumultes dans vos relations. Enfin de l’épanouissement en perspective pour vous qui en avez eu tant besoin cet été. La rentrée et la fin des vacances n’aura donc pas que de mauvais côtés.

Scorpion

Les Scorpions approchent de la tempête. Vous avez passé un lois d’août sur un petit nuage mais celui-ci est en train d’atterrir. Le nuage sur lequel vous planiez se gonfle de pluie, de tonnerre et d’éclairs pour se placer au dessus de votre tête. Cette tempête, plus out moins virulente, vous suivra tout le mois de septembre. Si vos relations sont solides, elles sauront attendre le retour des beaux jours. Autrement, commencer à gonfler vos bouées pour ne pas rester sous less eaux. En revanche, vous aurez Mercure près de vous pour vous apporter des concrétisation réjouissante côté travail.

Poisson

Les Poissons sortent de l’ombre de Mercure pour entrer dans sa lumière. En effet, finit de lutter pour vous. Avec la rentrée, vous allez finalement pouvoir souffler. Tout ce qui vous contrariez pendant l’été va enfin s’envoler en septembre. Jupiter vous rejoint pour vous certifier une longue et prospère réussite.

Capricorne

Enfin, les Capricornes seront baignés de la lumière de Vénus. En effet, dès la deuxième semaine de septembre, la planète de l’amour est là pour vous. En revanche, pensez aux vitamines pour compenser la perte d’énergie causée par l’opposition de Mars à votre signe.