Astuce beauté: Sept meilleures astuces pour se couper les cheveux seule chez soit

Cheveux: Vous n’avez pas eu le temps d’aller chez votre coiffeur avant le début du confinement ! Et pour l’instant, il n’est pas possible de faire entretenir vos cheveux par un professionnel. N’ayez plus d’inquiétude ! Nous vous livrons quelques trucs et astuces afin de vous de venir en aide. Alors pourquoi ne pas tenter de vous couper les cheveux vous-même ? Mais il y a évidemment quelques précautions à prendre. Découvrez donc ci-dessous une liste de conseils de l’expert Christophe-Nicolas Biot.

Avant de démarrer, veillez à préparer votre matériel. Choisissez une bonne paire de ciseaux adaptée, une brosse à cheveux et un peigne. Naturellement, cette opération devra se réaliser devant un miroir. Pensez donc à vous installer dans une pièce dans laquelle vous serez parfaitement à l’aise. Pour plus de facilité, il vous faudra réaliser les opérations sur un cheveu sec. Car sur une chevelure humide, vous auriez tendance à couper beaucoup trop. Mais avant de passer à l’action, optez surtout pour une coupe simple. Il est vrai que pour un premier essai, il est préférable de ne pas se lancer dans des changements radicaux. Même s’il est possible de réaliser des transformations soi-même, mieux vaut ne pas être trop audacieux. Et de toute évidence, rien ne remplacera jamais un professionnel. En cette période compliquée, de petites améliorations peuvent être apportées. Tentez de suivre les conseils pas à pas et surtout gardez votre calme. Ce n’est pas la peine de se précipiter. Évitez les coups de ciseaux trop violents et optez plutôt pour la douceur, mais avec une certaine fermeté.

Comment en finir avec les fourches ? Dans ce cas, la patience sera votre meilleure alliée. Le plus simple est de prendre une mèche de cheveux afin de la torsader sur toute sa longueur. Ainsi, les fourches deviendront bien apparentes. Dès lors, il vous suffit de les couper.

Comment couper les pointes de ses cheveux ? Premièrement, assurez-vous d’être parfaitement installé droit. Coiffez vos cheveux de l’arrière vers l’avant pour les amener de chaque côté du cou. Aidez-vous du miroir et couper le plus droit possible, mèche par mèche.

Vous désirez faire une coupe dégradée ? Rien de plus simple avec la technique de l’élastique ! Attachez l’ensemble de votre chevelure en queue-de-cheval avec un élastique et positionnez-la à l’orée du front. Puis, couper, soit à la hauteur du nez, soit de la bouche ou encore du menton, selon la longueur désirée.

Quelle est la technique pour restructurer une coupe courte de cheveux ? Il est vrai qu’entretenir une coupe courte n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Pour tenter de reformer la structure de votre coupe courte initiale, ramenez vos cheveux vers l’avant du visage. Puis structurer les contours avec quelques coups de ciseaux. Ensuite, écartez vos doigts et passez votre main dans vos cheveux bien à plat sur le cuir chevelu. Coupez ce qui dépasse entre vos doigts.

Comment réaliser et entretenir sa frange ? Il vous faudra être ici très méticuleux. Et les conseils les plus importants à suivre sont de couper à la verticale sur cheveux secs et de placer vos ciseaux en dessous de votre frange. Saisissez vos ciseaux à la verticale et effectuez des petits mouvements de bas en haut en cisaillant vos cheveux. Cela vous permettra d’éviter de vous retrouver avec une ligne trop droite.

En définitive, en attendant de pouvoir vous rendre chez votre coiffeur, ces astuces pourraient vous aider. Mais ne soyez pas trop ambitieux. Optez pour un rafraichissement plutôt que pour un relooking en profondeur !