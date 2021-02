6 Remèdes naturels incroyables à base d’huile d’olive pour votre santé !

Huile d’olive: Et si la réponse à de nombreux maux du quotidien se trouvait dans votre cuisine ? Vous pensez que c’est une blague ? Et bien pas du tout. Il est possible de trouver des recettes beauté en utilisant certains aliments qui sont dans votre placard. La rédaction de LD People va vous expliquer ce que vous pouvez utiliser.

L’huile d’olive et le café, deux alliés bénéfiques pour votre peau

Les produits naturels ont de plus en plus la cote et le café se trouve en très bonne position parmi les produits naturels que l’on peut détourner. En effet, la caféine est connue pour décongestionner les tissus en limitant le stockage des graisses. Ainsi pour faire un bon gommage, il vous suffira de prendre une 1/2 tasse d’huile d’olive ainsi que 3 petites cuillères de marc de café. Vous mélangez le tout et le tour est joué. Pour l’utiliser, c’est très simple aussi, dans votre douche, vous pouvez masser votre corps avec la mixture en faisant des gestes circulaires.

Avec le café, vous pourrez aussi réaliser un anti cerne maison. En effet, avec du yaourt et du citron, vous pouvez en avoir un très bon. Ainsi, il suffit de verser 2 cuillères à café de yaourt dans un bol et ajoutez-y le marc de café. Faites couler quelques gouttes de citron dans le mélange puis réservez au frais pendant au moins 2h. Ensuite, appliquez sur le contour des yeux (cernes et poches) et laissez reposer 15 minutes. Retirez ensuite l’excédent à l’aide d’un coton.

Le vinaigre pour les cheveux, le miel pour les gerçures

En cas de gerçures importantes, il faut savoir que le miel de thym offre une action antiseptique. Dans un récipient, mélangez le miel et le sucre à l’aide d’un petit fouet ou d’une fourchette. Massez les lèvres doucement en effectuant des mouvements circulaires du bout des doigts. Rincez (ou mangez !) avant d’appliquer un soin nourrissant. Il est également possible d’utiliser d’utiliser de la noix de coco ou encore de l’orange pour votre un baume nourrissant.

Pour apporter de la brillance à vos cheveux, on ne fait pas mieux que le vinaigre de cidre. Un peu de vinaigre de cidre, mélangé à de l’eau tiède et hop, on applique le tout sur une chevelure déjà mouillée. Ensuite, on rince à l’eau froide pour resserrer les écailles des cheveux. Mais s’il est efficace pour rendre vos cheveux brillants, il est également efficace pour les pellicules et pour éviter d’avoir les cheveux gras. Maintenant vous savez tout. La rédaction de LD People est fier de vous avoir aiguiller sur le sujet.