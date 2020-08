Astuce : voici à quoi sert la Boucle (petite languette) au dos des chemises !

Astuce: Les vêtements font partie de notre quotidien. Mais parfois, on ne se rend même pas compte de certains détails. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un élément de notre dressing qui attire notre attention. Regardez bien vos chemises. Dans le dos, on retrouve parfois une petite boucle. Un élément tendance ? Loin de là. Explications.

Astuce: Mais à quoi sert cette petite boucle ?

Une première explication nous vient tout droit d’un porte parole d’une marque de vêtements américaine. Selon Michele Casper, si la boucle est placée derrière le col de nos chemises c’est tout simplement parce qu’il sert à suspendre la chemise dans des casiers : “Ces chemises à cordonnet servaient aussi et surtout aux sportifs qui les suspendaient aux crochets de leurs vestiaires durant leurs séances de sport” explique-t-il. Cette petite boucle au dos de la chemise s’appelle le « cordonnet » ou « Locker Loop » en anglais.

D’ailleurs, l’histoire de la mode nous dit que ce seraient les marins américains qui les premiers auraient utilisé cette petite boucle pour accrocher leurs chemises pendant qu’ils se changeaient. Lors de cette époque, les techniques de repassage n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui. Ainsi, le cordonnet était donc très pratique pour laisser sécher sa chemise dans le but qu’elle se froisse le moins possible. Quelques années plus tard, la locker loop a une toute nouvelle utilité puisqu’elle sert d’indication concernant la situation amoureuse d’un individu.

Engagé dans une relation amoureuse, ou célibataire ?

Cette tendance est née chez les étudiants de l’Ivy League, dans le nord-est des États-Unis. Ainsi, si la personne portant la chemise découpait cette languette, elle indiquait alors qu’elle était engagée dans une relation. Ainsi, à l’inverse, la languette toujours solidement accrochée voulait dire que son porteur était un coeur à prendre. Fait amusant : les filles avaient l’habitude de retirer les boucles des chemises des garçons qu’elles aimaient et pouvaient facilement déchirer un trou dans la chemise, ce qui est une façon de faire en sorte qu’un garçon vous remarque.

Aujourd’hui, il faut le dire, le cordonnet se retrouvant sur nos chemises, est là par simple tradition. En effet, il n’est plus vraiment utilisé pour sa fonction première. Les cintres ont maintenant pris le relais laissant cette petite boucle sans grande utilité. Mais en tout cas, maintenant vous savez quoi faire si vous êtes à court de cintres !