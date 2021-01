Astuces cuisine: 7 erreurs que vous ne devez plus jamais commettre en cuisine!

Les petites astuces cuisine font toujours légions. Mais certains de ces gestes dont nous avons l’habitude ne sont tout simplement pas conseillés! On vous dit lesquels.

Que ce soit pour rattraper un met brûlé ou cuisiner plus rapidement, les astuces cuisine sont très nombreuses. Ces dernières nous ont été léguées de générations en générations ou que l’on a appris avec certains de nos proches. D’autres viennent même de nos propres recherches sur les sites internet les plus populaires de cuisine.

Mais saviez-vous que ces dernières ne sont pas aussi efficaces que cela ? Pire encore, ils peuvent être néfastes pour le plat que vous tentez de préparer. Chez LD People nous avons toujours tendances à analyser les pratiques en cuisine que nous avons l’habitude d’utiliser. Quelles sont celles que vous devrez éviter de pratiquer ? On fait le point pour vous !

Les mauvais ajouts

Les ajouts pour assaisonner comme pour faciliter la réussite d’une recette ne sont pas toujous conseillées. C’est notamment le cas du sel lorsque vous souhaitez faire monter des blancs en neige. Si elle permet surtout de relever le goût de vos plats, elle ne vous aidera pas à obtenir le résultat attendu. Il en est de même pour l’huile d’olive qui est utilisée lors de la cuisson des pâtes. Alors que l’on pensait que la matière grasse limite les risques que les pâtes collent, il n’en est rien. L’huile n’a pas de vertus pour cela mais vous pouvez tout simplement les décoller avec une fourchette régulièrement pour une bonne astuce cuisine.

Attention également à ne pas rajouter de crème froide dans un caramel bouillant. Il faut savoir que la température est très importante lorsque vous faîtes des caramels. Ainsi, rajouter de la crème froide ne fera que réduire la température. De quoi solidifier le sucre et faire rater votre caramel. Si vous pensez rajouter de la crème, pensez donc à la faire chauffer pendant un certain temps avant de le verser dans le reste la préparation.

Et les autres petites astuces cuisine ?

La cuisson de la viande est toujours délicate. D’autant plus si vous pensez le faire dans un Wok ou une poêle. Chez LD People, nous recommandons généralement de faire les cuissons à petite quantité. Cela vous donnera la possibilité d’obtenir une grande quantité de préparation sans prendre le risque que la viande ne soit entièrement cuite par exemple. Si vous pensez cuire de la saucisse, n’oubliez pas : Pas question de les piquer ! Cette technique qui consisterait à faire ressortir le gras de la pièce n’est pas nécessaire si le produit vient d’une bonne production.

Enfin, il y a certaines astuces cuisine en fin et après la cuisson que nous devons également bannir. C’est notamment le cas de la préparation de plats avec des herbes aromatiques. Que ce soit du basilic, de la coriandre ou du persil, il est préférable de ne les rajouter qu’à la fin de la cuisson. Cela vous permettra autant de garder sa texture et ses nutriments. Quant à la viande, pensez à ne la servir que quelque temps après la cuisson. Il est plus conseillé de la laisser reposer dans du papier aluminium pour en relever encore plus le goût.