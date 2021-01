Astuces Cuisson: Ces 5 erreurs que l’on ne devrait plus jamais commettre pour la cuisson des aliments!

Novice ou professionnel, nous commettons tous des erreurs communes. Parmi celles qui reviennent vraiment fréquemment, nous vous recommandons d’éviter les astuces cuisson suivantes !

La cuisson est l’étape la plus importante de votre préparation. Si certains plats peuvent se consommer crus, d’autres ne le sont pas. En plus de vous protéger des bactéries et autres maladies nutritives, le fait de cuire vos aliments relève le goût de votre cuisine. Mais cette étape est également l’une des plus délicates lorsque vous préparez un repas en famille ou pour vous seul. D’autant plus que certains de ces gestes auxquels nous ne faisons pas attention en cuisine peuvent être très néfastes.

Chez LD People nous avons fait le point sur les différentes pratiques en cuisine que vous devez éviter absolument. Si elles peuvent altérer le goût de votre plat, certains peuvent même être dangereux pour la santé. Quelles sont-elles et comment les éviter ? Voici tout ce que vous devez comprendre sur le sujet !

Le nécessaire de cuisson

La cuisson se fait généralement soit avec de l’eau soit de l’huile. Tous deux sont très dangereux lorsqu’ils sont utilisés de la mauvaise manière. Pour éviter de vous brûler ou encore de vous rendre malade à cause d’une mauvaise préparation, il est d’abord conseillé d’éviter d’utiliser une trop grande quantité de liquide pour votre astuce cuisson. En plus de dénaturer le goût de la préparation, cela peut altérer les valeurs nutritives de ces dernières. C’est notamment le cas pour les légumes.

Pour ce qui est de l’huile, elle ne doit pas être chauffée trop longtemps avant de vous en servir. Pensez à privilégier les huiles de fritures si vous devez inévitablement en faire. Ainsi, la cuisson à très haute température n’aura pas de risque pour votre santé ou pour le goût de votre nourriture. D’un autre côté, les huiles de noix devront être totalement bannies pour une cuisson. Ces dernières sont plutôt conseillées si vous pensez à faire un assaisonnement.

Astuces Cuisson : Le temps de cuisson

Le temps de cuisson est très important. Comme mentionné plus tôt, c’est ce qui permet de vous assurer que toutes les bactéries de vos ingrédients soient éliminées. Mais plus encore, c’est une garantie de goût. Si vous êtes habitués à faire des pâtes, pensez à ne pas les laisser trop longtemps sur le feu. Cela les rendrait trop mou en plus d’en changer le goût. D’autant plus que les pâtes changent d’index glycémique à partir du moment où la cuisson est trop lente.

Bien que la cuisine vive soit intéressante pour votre corps, il est plus conseillé de manger avec les bonnes astuces cuisson. Et pour cause, certains oligoéléments ne seront réellement disponibles qu’après une bonne préparation. De quoi favoriser la diversité des nutriments dont vous pourrez bénéficier mais aussi augmenter le goût de votre préparation avec les bonnes astuces cuisson.

Vous cuisinez beaucoup sur le grill ? Attention à ne pas trop mettre vos aliments en contact avec le feu ! Cette démarche peut être dangereuse pour la santé puisque les ingrédients prendront les flammes. Si vous êtes réellement adeptes de ce type de pratiques, notre astuce cuisson est d’utiliser un barbecue vertical.