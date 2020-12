Astuces minceur : le top 20 des fruits qui vous aideront à maigrir et avoir un ventre plat !

Comment enfin réussir à avoir un ventre plat ? Pour beaucoup d’hommes et de femmes, cette question reste sur toutes les lèvres. En effet, il est parfois difficile d’arriver à un résultat satisfaisant. Bien évidemment, l’alimentation joue un rôle important sur l’apparence de votre abdomen. D’ailleurs, il existe des aliments, amis de votre silhouette. Parmi ceux-ci, les fruits peuvent être d’un grand secours. Puisque certains, sont de véritables alliés minceurs.



Minceur : 20 fruits pour un résultat étonnant !



Des propriétés bien ciblées

Manger 5 fruits et 5 légumes par jour ! Tout le monde connaît aujourd’hui cette formule devenue célèbre. Néanmoins, il faut quand même surveiller le type de végétaux consommés. Car pour certains d’entre eux, ils ont une haute teneur en sucre. Pour d’autres, ils peuvent même avoir un effet néfaste sur votre système intestinal s’ils sont consommés en trop grande quantité. Mais il existe aussi beaucoup de fruits aux vertus très étonnantes.



Dans cette liste, la reine reste la framboise ! Malgré sa petite taille, il s’agit d’un super aliment. Grâce à sa composition, le petit fruit rouge semble être capable d’éliminer les graisses et les sucres de l’organisme. Une autre star des régimes est le citron. Avec sa faible teneur en calories, cet agrume a des propriétés intéressantes pour éliminer les toxines de l’organisme. Du côté des fruits exotiques, l’ananas fait des merveilles. Très riche en bromélaïne, c’est un véritable tueur de graisse. Dans cette liste, vous pouvez également ajouter la poire. De plus, ce fruit a des capacités rares. Car il est capable de faire baisser votre cholestérol de manière significative.



Minceur : Attention aux faux-amis !



Bien évidemment, tous les fruits sont bons pour la santé. Mais il vous faudra les préférer non traités. Car les pesticides sont parfois très présents sur les aliments. De plus, certains sont également très caloriques. Par exemple, la banane, bien que riche en magnésium ne doit pas être consommée en grande quantité. Alors si vous voulez perdre du poids, veillez à être prudents ! En plus de vous assurer une silhouette svelte, les fruits ont également d’autres propriétés. Riches en vitamines et en minéraux, ils vous apportent un équilibre idéal. Certains, sont même décrits comme de véritables miracles de la nature. La noix de coco peut donc être citée en exemple. Puisqu’elle a une particularité très spécifique. Très chargée en triglycérides, sa chair blanche aide de votre métabolisme en brûlant les graisses du foie.

Si vous manquez de vitamine C, sautez sur le kiwi ! De plus, sa pulpe est très riche en calcium. Si vous avez tendance à être stressé, consommez de l’orange. En effet, la tension dans votre corps peut également favoriser la prise de poids. Son cousin, le pamplemousse se révèle également très efficace. Car il ne contient presque pas de calories. Mais il est néanmoins très riche en nutriments et en vitamines. Moins consommée en Europe, la papaye détient également des propriétés intéressantes. C’est une véritable usine à anti-radicaux. Redevenue très à la mode, la grenade, malgré sa teneur en sucre reste un bon brûleur de graisse. Parmi tous les autres fruits, vous pouvez également penser à l’avocat, la fraise, la pomme, ou encore les myrtilles. Les figues et les prunes sont également conseillées dans votre alimentation. Mais en règle générale, il est toujours préférable de consommer des fruits de saison.

À côté d’une alimentation saine et équilibrée, les fruits vous seront d’un grand secours. Consommés intelligemment, ils peuvent vous aider à garder un ventre plat et une silhouette parfaite.