Attention aux yeux : la magnifique Georgina Rodríguez sort le grand jeu sur la toile !

Les internautes ont une nouvelle fois été ébahis par la sublime Georgina Rodríguez. L’actrice espagnole a partagé un cliché de ses formes XXL.

C’est toujours le même rituel : dès qu’elle poste une nouvelle photo d’elle sur son compte instagram, les internautes l’encensement de compliments et les likes se multiplient par centaines. Il faut dire que l’actrice espagnole Georgina Rodríguez a un charme fou. Comment résister à sa beauté ?

Voir cette publication sur Instagram YESSS 🌹 Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio) le 22 Août 2020 à 1 :37 PDT

De Buenos Aires à Madrid

Georgina Rodriguez est la petite amie du footballeur Cristiano Ronaldo. Elle est née le 27 janvier 1994 à Buenos Aires en Argentine, mais elle part vivre ensuite à Madrid pour poursuivre sa carrière de danseuse. Et c’est en 2016 qu’elle rencontre l’amour de sa vie, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo. Ils sont en couple depuis 4 ans et forment une famille recomposée. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Alana, en 2017. Mais le footballeur a également un fils de 10 ans, Cristiano Jr. et des jumeaux, Eva et Matéo, âgés de 3 ans et nés d’une mère porteuse.

Un débardeur mauve qui lui va à ravir !

La star Georgina Rodriguez peut se vanter de rassembler plus de 20 millions de followers sur son compte instagram. Et pour s’assurer un tel succès, la jeune femme poste très régulièrement des photos qui la mettent en valeur. Non seulement, elle ajoute des photos sur son compte, mais également sur sa story. Et c’est justement dans sa story que ses admirateurs ont pu découvrir un cliché inoubliable de l’artiste. Georgina Rodriguez est assise au milieu des peluches de sa petite Alana.

Une jeune maman des plus ravissantes !

La jeune maman apparaît dans un magnifique débardeur mauve, à toutes petites bretelles. Ces bretelles sont si fines que le haut de son corps paraît XXL. Les internautes mâles ont littéralement été séduits par cette photo. Toujours dans sa story, elle partage des moments de vie plus anodins où on la voit s’amuser avec Alana avec tendresse. Ainsi Georgina Rodriguez prouve à tout le monde que l’on peut avoir un bébé et être ravissante.

La star du cinéma sur le tapis rouge

Dernièrement, la belle artiste d’origine argentine a fait sensation sur le tapis rouge de la Mostra de Venise. C’était le 3 septembre 2020. Georgina Rodriguez venait assister à la projection du court-métrage de Pedro Almodovar. Georgina Rodriguez portait une incroyable robe bustier fendue, de la marque Pronovias. Ce vêtement magnifique mettait en valeur sa paire de jambes interminable. Elle s’est donc amusée avec les photographes en prenant différentes poses.