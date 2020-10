Attention Danger : Ce riz basmati de chez Carrefour contaminé par des toxines dangereuses

Il y a quelques heures, carrefour a procédé au rappel de lots de riz basmati de sa marque, contaminés par des aflatoxines qui peuvent provoquer des problèmes de santé.

Le riz contient une toxine dangereuse

L’enseigne Carrefour a procédé au rappel de plusieurs lots de riz basmati pour cause d’une molécule dangereuse à l’intérieur. Dans le communiqué on peut notamment lire : “Suite à la présence d’aflatoxines B1 et par précaution, la société Soufflet procède au rappel des produits suivants : Riz Basmati Carrefour en étui de 500 g (EAN : 3245412435256) et également en sachet de 1 kg (EAN : 3560070837984)“. Dans le document, on apprend également ce que peut provoquer cette toxine : “Les aflatoxines sont des mycotoxines qui peuvent être présentes dans différents produits comme dans les céréales, le café, le riz, les raisins secs et les fruits secs. Consommées en grande quantité, ces mycotoxines peuvent provoquer des problèmes de santé notamment pour les personnes souffrant d’hépatite, qui sont sensibles aux aflatoxines“.

Evidemment, dans ce même communiqué, on apprend que les personnes ayant ces produits chez eux, devaient les ramener et surtout pas les consommer : “Il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant aux lots décrits ci-dessus de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés pour se faire rembourser“. Le service clients consommateurs de Carrefour est également joignable pour toute information au 09 69 39 7000 (appel non surtaxé du lundi au samedi de 8h30 à 19h).

Pas le seul retour chez Carrefour

L’autre produit concerné est donc le saucisson campagnard de la marque Pilat. Tout comme pour le riz, un communiqué a été sorti pour pouvoir être totalement transparent. Ainsi, l’entreprise “Salaisons du Mont Pilat” annonce que le lot “2022402” a montré la présence légèrement supérieure à la norme de Listeria monocytogènes. Cette bactérie responsable d’infections sporadiques sévères chez l’homme et les animaux est invasive, capable de traverser le placenta et de pénétrer le système nerveux central. Ainsi, il est donc tout naturellement recommandé de détruire le produit ou de le ramener en magasin pour se faire rembourser.

Attention, les personnes ayant déjà consommé le produit et présentant de la fièvre et/ou des maux des tête, sont invités à se rendre chez leur médecin. En effet, il faut savoir que le délai d’incubation de la listeriose peut aller jusqu’à huit semaines. Les clients peuvent aussi contacter l’entreprise au 04.77.20.97.23 ou par mail contact@salaisonsmont-pilat.fr. Enfin il y a un risque de présence de corps étrangers métalliques provenant de son fournisseur de farine dans des boîtes de 10 mini cheeseburgers surgelés (Lot 102590101) ou 8 mini hot dogs surgelés (Lot 102610174), vendus sous la marque Carrefour. Faites donc très attention !