Au revoir Léo (12 Coups de midi) : la date de son élimination a fuité !

Léo s’impose comme Maître du jeu depuis lundi 31 août 2020. Âgé de 20 ans, ce jeune homme originaire de la Manche collectionne aujourd’hui 15 belles participations. Seulement voilà, des rumeurs non officielles ont fuité sur les réseaux sociaux : le jeune homme aurait été éliminé.

Florian a pris la relève de Léo le lundi 31 août 2020. Ce nouveau candidat de la rentrée a fait le chemin depuis Saint-Lô dans la Manche. Etudiant en 3eme année de sciences politiques, Zette, la voix off de l’émission, le présente comme “célibataire, malhabile en cuisine et mordu de concours d’éloquence.” Malgré ces quelques défauts pardonnables, Florian a vite conquis le public. Il a notamment brillé par deux fois pour ses exploits étonnants.

Une étoile mystérieuse décrochée en un temps record

Florian se distingue en effet par sa large culture générale. Lors de sa 10ème émission, il décroche une première étoile mystérieuse. Pourtant, les cases étaient à peine dévoilées. Florian épate à la fois les téléspectateurs mais également le présentateur Jean-Luc Reichmann. Malgré son expérience dans cette émission qu’il anime depuis ses débuts, ce dernier a été sidéré par les performances du jeune candidat.

Plus de 80 000 euros en 15 émissions

Au compteur du jeune Léo ce lundi 14 septembre : la rondelette somme de 83 231 euros. Au fil de ses participations, les téléspectateurs découvre un peu plus la personnalité de Léo. Récemment, il a fait part de sa routine matinale, plutôt sportive ! « Je fais du gainage, des pompes, dès le réveil, juste avant ou juste après le petit déjeuner (…) Je fais ça et ça me met dans la journée. J’ai l’impression d’avoir gagné de la forme et d’être prêt à partir pour la journée (…) J’essaie de faire une série de 50 pompes ».

Des rumeurs persistantes sur son élimination du jeu

On pourrait croire que Léo est sur une belle lancée et que rien ne l’arrête. Pourtant, des rumeurs ont fuité sur son élimination. Le gérant de la page Youtube « Chasseur d’étoile » a annoncé en effet cette information : « Comme je vous l’ai dit pour l’instant, Léo va trouver l’étoile mystérieuse (…) entre le 5 et le 7 octobre. Il est encore là jusque-là et après, il va revenir pour les prochains enregistrements. À ce moment-là, on verra s’il a été éliminé ou pas. Pour l’instant, comme il n’est pas mal aidé par la production, je pense qu’il va rester encore pas mal de temps ».

Rien n’est pour le moment confirmé par la production de l’émission. L’équipe des Douze Coups de Midi doit sûrement être prise de court face à cette révélation. Qu’adviendra-t-il de Léo ? L’étudiant a pour projet de passer une année à Vienne, en Autriche, dans le cadre du programme universitaire Erasmus.

Alix Brun