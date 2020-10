Auchan : Attention, des bières rappelés en urgence à cause de morceaux de verre

Auchan a procédé aux rappels de bouteilles de bière de La Brasserie Licorne à cause de morceaux de verre présents. Les clients concernés sont invités à rapporter ces produits en magasin. Explications.

Des bières avec des morceaux de verre

Avoir quelques bières dans son frigidaire, fait partie de la vie courant de la plupart des français. Que ce soit pour se détendre entre amis, ou se rafraîchir lors de grosses chaleurs, cette boisson est parfaite. Pour rappel, si vous ne le saviez pas, la “bibine” est une boisson alcoolisée fermentée fabriquée à partir d’orge et de houblon. C’est, avec surprise, une des boissons les plus anciennes au monde puisqu’elle faisait déjà partie de l’alimentation des pharaons égyptiens. Côté saveurs, on retrouve des bières naturelles blondes brunes ou rousses mais aussi des mélanges plus originaux comme la bière à la Tequila, à la vodka ou parfois au rhum.

C’est d’ailleurs des mélanges un peu spéciales dont nous parlerons aujourd’hui. En effet, si vous avez récemment fait vos courses chez Auchan ou encore chez Carrefour, vérifiez que vous n’avez pas cette référence chez vous. Ce sont des risques de retrouver des morceaux de verre dans les bouteilles de bières qui inquiètent les supermarchés. Les bières concernées par le rappel produit ont été rappelées par la Brasserie Licorne. Il s’agit de bières à la Tequila mises en rayons au mois de juillet 2020.

Que faut-il faire si vous avez le produit chez vous ?

Avant toute chose, nous allons vous donner les informations qui vous permettront de savoir si le produit que vous avez acheté est concerné. Ainsi, pour les bières vendues chez Auchan, il s’agit de bières à la Tequila cachaça Red de la marque Jalisqo. Dans un communiqué publié récemment, le groupe de grande distribution précise que deux lots sont concernés par ce rappel : 3596710457403 (3 x 33 cl) et 3596710457434 (33 cl). Les bières pourraient contenir des bris de verre puisqu’un risque de fêlure au niveau du goulot a été rapporté.

Pour éviter les risques et si vous avez le produit en votre possession, nous vous invitons à ne pas le consommer. En effet, il est préférable de le ramener en magasin sous peine de possible accident. Ainsi, les consommateurs sont invités à le rapporter en magasin pour un remboursement immédiat. Vous pouvez également appeler la Brasserie Licorne, qui est joignable au 06 45 25 27 33 ou au 06 48 03 10 72 pour répondre à vos différentes questions. Maintenant, vous savez quoi faire.