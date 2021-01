Aude (L’Amour est dans le pré) Au plus mal, Défigurée, ont vous donne des nouvelles de sa santé !

Être agricultrice est un métier à risque ! Alors qu’elle s’occupait de ses vaches, la belle Aude de l’amour est dans le pré a été blessée par une bête. L’inventaire de ses blessures est éloquent : front bombé, hématome, et plaies… la paysanne a évoqué sa situation sur les réseaux sociaux. LdPeople vous raconte tout !

Le passage à 2021 a été tumultueux pour la paysanne Aude. L’ex-participante du programme de M6, « l’Amour est dans le pré » a été blessée après un accident sur son exploitation agricole. Ainsi le 1er janvier dernier, l’agricultrice a diffusé une photo d’elle sur son compte Instagram, avec un visage gonflé et une plaie sur le front. Elle a noté sous ce cliché les mots suivants avec un peu d’humour : « jeu des 7 différences (bon okay il n’y en a pas 7) : ma tête au 31 décembre 2020 et de l’autre ma tête habituelle. Qui a dit que l’année 2020 finissait bien ? » avec les hashtags #urgencesosthéo et #bossue. De quoi inquiéter ses fans sur les réseaux sociaux.

Une année 2021 qui commence mal pour Aude !

Un peu plus tard, l’ex-copine de Christopher de l’amour est dans le pré a diffusé une nouvelle photographie où l’on peut voir son front très gonflé : « jour 1 de l’année 2021. L’hématome descend dans les yeux et je tourne au Doliprane. L’année débute bien » note la mère de famille avant d’enchaîner avec une touche d’autodérision : « le seul avantage est que mes rides du front sont parties ». On aurait pu penser que la paysanne s’était battue avec une autre personne mais ce n’était pas du tout le cas même si ça pouvait donner cette impression. C’est l’une de ses vaches qui a entraîné ces plaies sur son visage. Elle indique plus de détails dans les commentaires de la photo : “en fait, une bête m’a bousculée (ma faute, je ne pensais pas qu’elle allait réagir comme ça), et j’ai chuté la tête la première contre le mur… Résultat : Rendez-vous avec un ostéopathe demain, objectif crâne + mâchoire + cervicales ».

L’amour est dans le pré : Les internautes très inquiets

Très préoccupée pour l’agricultrice de l’Amour est dans le pré , de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux lui ont envoyé des vœux de rapide rétablissement en commentaires sur sa page Instagram. Des messages qui ont dû lui faire chaud au cœur. Parmi ceux-ci, on pouvait lire par exemple : « C’est terrible ! vous ne vous êtes vraiment pas manquée ! Je vous souhaite évidemment un prompt rétablissement et belle année ainsi qu’à vos enfants », « Bon courage, il faut rester positive dans ces moment-là », « Bon rétablissement à vous mais aussi, très belle année 2021 à toi et ta famille », « C’est périlleux votre activité pour une femme seule ! Il faut tout faire pour vous trouver un chéri ! » peut-on voir sous la photo. Pour se remettre totalement sur pied, la jeune femme va devoir encore patienter un peu.