Aude (L’amour est dans le pré) montre une photo d’elle prise il y a 10 ans, Sublime!

Aude, l’une des candidates de L’amour est dans le pré de la saison 13, a fait mouche sur Instagram. L’agricultrice, éleveuse de vaches, a eu le bonheur de faire un retour dans le passé. En effet, son application Facebook lui a proposé de revoir un souvenir datant d’il y a 10 ans. La photo la laisse pantoise tant son regard est éblouissant. Les conseils du photographe, pour sublimer son regard, s’avéraient payants ! LDPeople vous invite à découvrir cette photo épatante.

Aude n’a de cesse de surprendre ses abonnés

Aude a toujours été une personne active sur les réseaux sociaux. Mais d’autant plus depuis qu’elle a participé à L’amour est dans le pré. Car l’émission de M6, présentée par Karine Le Marchand, lui a permis de se faire connaître du grand public. Aussi, ils sont près de 25 000 internautes à la suivre sur Instagram à l’heure actuelle. Aude partage donc davantage de son quotidien afin d’entretenir un lien sincère avec ses fans. Elle n’oublie pas de leur souhaiter un joyeux noël ou encore une bonne année. Elle leur parle aussi de ses mésaventures et de ses accomplissements personnels.

En effet, Aude a récemment expliqué à ses followers qu’elle avait été chahuté par l’une de ses vaches. Résultat, une bosse sur le front qui la contraint à prendre régulièrement des cachets contre les douleurs. Mais Aude ne se laisse pas abattre. Elle trouve même le moyen d’en rire en précisant que sa bosse a fait disparaître ses quelques rides sur le front. Pour ce qui est des accomplissements personnel, l’agricultrice évoquait dernièrement sa perte de poids. Car la maman de Louane et de Raphaël a perdu 30 kilos en un peu plus d’un an. Aussi, elle admet volontiers ne pas avoir cherché à affiner sa silhouette. C’est son besoin de faire des économies qui a contraint Aude à moins manger et elle a donc perdu du poids de manière fulgurante. Ce n’est donc pas une technique qu’elle conseille à ses abonnés.

L’amour est dans le pré : Une photo déroutante qui fait son effet

Mais ce qui a interpellé ses fans dernièrement c’est bien sa photo datant de 10 ans en arrière. LDPeople se fait donc un devoir de vous partager cette image. Vous allez voir que Aude y prend la pose, son visage délicatement masqué derrière un foulard. Il s’agit d’un portrait, le tout ne laisse donc que ses yeux apparaître. Et pour les fans de L’amour est dans le pré, ils n’ont pas pu oublier les ravissants yeux verts de l’éleveuse de vaches. Son regard est sublimé ! Encore aujourd’hui, Aude reste bouche bée devant cette superbe photographie. Ses followers sont également épatés par le charisme qu’elle dégage de cette photo. Pas de toute, elle reste l’une des plus impressionnantes concernant son regard émeraude.

Aude a effectivement des yeux sublimes. Un atout qui lui permet de retrouver confiance en elle lorsque son moral est en berne. Comme tout le monde, il arrive à Aude d’avoir des coups de mou. Mais la jeune maman sait comment faire pour se mettre du baume au cœur.