Aude “L’amour est dans le pré”, maman angoissée: cette mesure prise pour sa fille “sans son consentement”

Lundi 2 novembre, Aude a fait part de son inquiétude à ses abonnés Instagram. L’ex candidate de “L’amour est dans le pré” redoute que sa fille de 6 ans, Louane, ait à porter un masque toute la journée à l’école. Une véritable angoisse pour cette maman célibataire.

Ce lundi 2 novembre 2020, plus de 12 millions d’écoliers sont retournés sur les bancs de l’école après avoir profité des vacances de Toussaint. Mais avec le deuxième confinement, le gouvernement impose désormais un protocole sanitaire plus sévère. Les enfants de 6 ans ou plus doivent notamment porter un masque. Autrement dit, le port du masque est obligatoire dès la classe de CP.

Pour Aude, c’est une mesure de trop. La maman célibataire peine à imaginer sa fille porter toute la journée un masque. Elle trouve d’ailleurs cette mesure ubuesque. L’ex candidate de L’amour est dans le pré, qui a perdu 30 kilos dernièrement a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

“Aujourd’hui c’est pleine d’appréhension que j’ai déposé ma fille à l’école. Sans mon consentement alors que je suis sa représentante légale, elle va devoir mettre un masque de 8:45 à 16:30, du haut de ses 5 ans et 10 mois“, a-t-elle commenté sur Instagram, en légende d’un portrait triste d’elle.

La maman de Louane et de Raphaël (1 an et demi) poursuit son argumentation : “Si les preuves étaient formelles que la balance bénéfices / risques était positive je ne me serais même pas posée la question. L’OMS est pourtant formelle, les enfants en aucun cas ne doivent porter un masque à l’extérieur (activités physiques), A MINIMA. On verra son ressenti à la fin de la journée…”

Aude: D’autres parents partagent la même inquiétude.

Aude conclut son message par un hashtag “inquiète”. Les internautes partagent leurs avis. Beaucoup la soutiennent quand d’autres font part de leur expérience. On pouvait lire notamment le message de cette maman très concernée par le sujet : “Mes enfants ont eu l’habitude de porter le masque des que l’on allais dans un magasin depuis le deconfinement. Elles n’étaient donc pas retissante de le mettre pour l’école. Mais je me dit que le porter une journée entière contrairement à 1h de temps en temps c’est complètement différent ! Moi aussi je suis inquiéte. 🥺”

Confidences touchantes sur sa perte de poids.

Aude a récemment fait le buzz sur son compte instagram pour sa perte de poids. Non pas parce que cette maman célibataire aurait réalisé un exploit avec un nouveau régime. Elle a pourtant perdu un sacré nombre de kilos : 30 kilos au total. Mais si elle a retenu l’attention des internautes, c’est pour les raisons qui lui ont fait perdre du poids. Car ce n’était pas une volonté de sa part. Tout ce qu’elle voulait, c’est prendre soin de ses enfants.

“Oui j’ai perdu du poids (environ 30kg entre la naissance de Raphaël et aujourd’hui) mais mon objectif principal n’était pas celui là.”, a-t-elle commencé par expliquer. “Voyez vous, quand Raphaël est né (et même avant à vrai dire!) je me suis retrouvée avec une bouche de plus à nourrir sur le même “salaire”. Il a donc fallu que je réfléchisse à économiser quelque part. (…) Pour ce faire, j’ai pris la décision de diminuer la quantité de nourriture que j’ingérais à chaque repas.” Incroyable mais vrai, Aude s’est donc métamorphosée physiquement par manque d’argent et surtout, par amour pour ses enfants.

Alix Brun