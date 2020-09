Aude (L’amour est dans le pré) métamorphosée totalement, on dévoile les photos !

Aude est une ancienne candidate de L’amour est dans le pré, l’émission de rencontres présentée par Karine Le Marchand. Émission qui a fait mouche pour la jeune femme qui repartait alors au bras de Chistopher. Ensemble ils ont même eu un petit garçon du nom de Raphaël. Aude participait à L’amour est dans le pré pour la saison diffusée en 2018 sur les écrans. Mais malheureusement, son idylle ne durera pas. Aude est aujourd’hui “maman solo”. Et bien que son rôle de mère et son travail prennent le plus clair de son temps, Aude ne se laisse pas abattre. Bien au contraire, elle vient de changer de look. Nouvelle silhouette et nouvelle coupe, la jeune maman est métamorphosée.

Aude est éblouissante, une belle personne à l’intérieur et à l’extérieur

Aude est très occupée mais également très active sur les réseaux sociaux. En effet, elle aime partager ses humeurs avec ses fans. Qu’elle trouve une blague, une citation profonde ou qu’elle ait des nouvelles à leur donner, Aude ne rate pas une occasion de le faire. Ses abonnés sont au nombre de 22 600 et sont tous très intéressés par ce qui fait le quotidien de la jeune femme. Notamment les jeunes mamans, qui la suivent avec admiration. Car Aude est seule à gérer deux enfants et sa ferme en même temps. Les nuits doivent être courtes et les journées très longues pour l’ancienne candidate de L’amour est dans le pré. Mais sa bonne humeur et son optimisme lui permettent de tenir la barre, et même mieux encore ! Son sourire rayonne et son nouveau look fait l’unanimité auprès de ses abonnés.

Les travaux dans la ferme avancent bien et sa fille, Louane, fait sa rentrée au CP. Que de bonnes nouvelles pour Aude ! Son changement de look signifie certainement qu’elle se sent bien dans sa vie. Les animaux et le travail à la ferme sont une passion pour la jeune maman. Mais ce que ses fans remarquent surtout, c’est sa perte de poids. En effet, Aude adopte une silhouette plus fine que lors de sa participation dans L’amour est dans le pré. Un changement qui lui va tellement bien que ses abonnés la couvrent de compliments.

Les enfants de l’éleveuse de bovins sont son moteur

Pour Aude, ses priorités sont en ordre. Et la première de toutes c’est d’apprécier les cadeaux de la vie. Car le bonheur est une quête sans fin si l’on ne sait pas apprécier ce que l’on a. L’ancienne participante de L’amour est dans le pré a bien compris ce principe depuis longtemps. C’est donc avec le sourire qu’elle avance dans la vie. Cependant, cela ne l’empêche pas d’évoquer ses difficultés au quotidien. En effet, ce n’est pas toujours simple d’élever deux enfants tout en travaillant à la ferme. Éleveuse de bovins en Bretagne, Aude fait de son mieux pour voir la vie en rose. Alors effectivement, il y a des hauts et des bas. Mais rien ne semble capable d’entamer le moral de la jeune femme. Une belle leçon de vie qu’elle partage avec ses abonnés sur Instagram.

Aude est bien entourée et encore plus depuis L’amour est dans le pré

De plus, ses followers participent également à la bonne humeur d’Aude. Car c’est dans le partage que la vie est plus belle. Ensemble, ils se soutiennent et s’encouragent. Aude est donc très entourée malgré son rôle de “maman solo”. Elle se réjouit des cadeaux que la vie lui offre et fait tout son possible pour rendre ses enfants heureux. Et cela fonctionne à merveille, surtout depuis que les bouts de choux profitent des poneys qu’elle vient d’acquérir pour tenir compagnie aux vaches.

Les bonheurs quotidiens font de sa vie un rêve éveillé

Louane et Raphaël sont aux anges et forcément, leur maman aussi. Si Aude de L’amour est dans le pré reste dans le cœur des fans de l’émission tout ce temps ce n’est pas sans raisons. Les fans expliquent souvent à Aude qu’elle dégage une positivité incroyable. Dans les espaces réservés aux commentaires dans ses publications Instagram, les abonnés d’Aude sont plein d’attentions pour elle. Non seulement il la trouve dynamique et positive, ils n’ont de cesse de lui dire comme sa perte de poids lui va à ravir. De même que sa nouvelle couleur !

Aude est un véritable rayon de soleil, un modèle souvent pour ses fans. Elle sait trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Et c’est en effet cela le véritable bonheur. Savoir apprécier les petits cadeaux de la vie, présents quotidiens et innombrables dans une journée. Il suffit de savoir les reconnaître. L’ancienne candidate de L’amour est dans le pré sait donc parfaitement mettre le doigt dessus. Les bons moments se ramassent à la pelle pour la jeune femme. Et cela malgré sa charge de travail impressionnante et ses journées bien remplies. Aude est dans aucun doute une maman formidable, heureuse de partager sa passion des animaux et de la ferme avec ses enfants, ses amis et ses abonnés.