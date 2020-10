Aude “L’amour est dans le pré” victime d’énormes harcèlements, elle ose enfin s’exprimer

Samedi 3 octobre, Aude a brisé le silence. Pendant trop longtemps, la jeune femme a souffert. Cette candidate de l’émission L’amour est dans le pré n’a pas du tout apprécié le débat sur les tenues des filles. Et pour une bonne raison !

Les téléspectateurs ont découvert Aude dans la saison 13 de l’émission désormais culte de M6. Aude avait séduit Christopher et le public s’était rapidement attachée à elle. Mais le moins qu’on puisse dire aujourd’hui, c’est que la jeune femme traverse une période difficile. L’année 2020 n’a pas été de tout repos pour Aude.

Aude traverse plusieurs drames en 2020

Aude a en effet rompu avec son compagnon. Pourtant, ils ont eu un enfant ensemble, un petit Raphaël. La maman doit élever seule ses deux enfants. Avant son fils, Aude avait eu une petite fille, Louane. Mais cette rupture amoureuse ne constitue pas le seul drame de sa vie. L’agricultrice a enterré en mai dernier le parrain de sa fille. Alors, la jeune femme n’hésite pas à le dire ouvertement : elle se sent au bout du rouleau.

« Une femme/fille n’est pas un objet de désir »

Sur son compte Instagram, Aude a décidé de s’affirmer. Elle a vertement critiqué la polémique sur les tenues des filles à l’école. Depuis plusieurs semaines, les Français se déchirent sur cette question morale. Aude a reposté ce qu’avait publié Papa Chouch. Derrière ce pseudo se cache un influenceur pour jeunes parents. Il a régi pour défendre la liberté de tenue des jeunes filles. Papa Couch rappelle notamment qu’ “au lieu de blâmer les filles pour leurs corps”, il faut “apprendre aux garçons que les filles ne sont pas des objets sexuels.”

« Des souvenirs me remontent en tête… Je l’ai vécu à plusieurs reprises. »

Aude a sauté sur l’occasion pour dévoiler sa propre expérience. Voici ce qu’on pouvait lire sur le compte Instagram de l’agricultrice : « Ce matin je lis ce post. Des souvenirs me remontent en tête… Je l’ai vécu à plusieurs reprises, d’une façon plus violente que certaines et certainement moins que d’autres » déclare-t-elle.

L’éleveuse rappelle à l’ordre les hommes qui n’auraient pas un comportement décent : « Une femme/fille n’est pas un objet de désir, et personne n’a le droit de toucher son corps sans son consentement. RESPECT. Voilà une valeur qu’il est temps de remettre à la mode », a-t-elle conclu. Un message qui mérite d’être clair et que l’on salue ! Souhaitons à Aude que l’année 2020 se termine mieux pour elle que comme elle a commencé.

Alix Brun