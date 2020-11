Audrey Bouetté: la sublime chroniqueuse de Cyril Hanouna, est l’ex-compagne d’une star!

Depuis son premier passage dans TPMP, Audrey Bouetté a marqué le public. Dès sa première apparition, le vendredi 13 novembre 2020, la jeune femme n’a véritablement laissé personne insensible. De toute évidence, son joli visage et sa plastique parfaite ont fait monter la température sur le plateau et chez les fans du programme. Mais la mannequin connaît en réalité assez bien le monde des médias. Notamment grâce à sa relation avec un ancien candidat de Secret Story !

Audrey Bouetté Tiger , l’ex-compagne d’une star du petit écran !

Une arrivée très remarquée

Dans un premier temps, Audrey Bouetté Tiger n’a pas dévoilé son identité complète. D’ailleurs, Cyril Hanouna affirme ne pas connaître son nom de famille. Mieux encore, le présentateur de C8 explique ne pas avoir recruté la jeune femme lui-même. Selon ses déclarations, ses équipes suivaient le compte Instagram de la jeune femme depuis plusieurs mois. Et de toute évidence, ils n’ont pas été insensibles à ses atouts. Dès lors, ils ont proposé son nom à Cyril Hanouna pour rejoindre l’équipe des chroniqueurs.

En véritable dénicheur de talent, le trublion du PAF n’a pas hésité longtemps. Et pour cause la nouvelle recrue de C8 est tout simplement époustouflante. Dès son apparition, un grand nombre de téléspectateurs semblent totalement en admiration. Mais alors qui est réellement Audrey Bouetté Tiger ? La découverte de son compte Instagram donne de plus amples renseignements sur la nouvelle chroniqueuse de C8. Mais dans cet article, on vous en dévoile encore plus !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🐯 AUDREY BOUETTÉ TIGER (@audreybouettetiger)

TPMP : Mannequin, actrice, chroniqueuse et ex d’une star de la téléréalité

Dès 2018, le nom de la jeune femme apparaît dans la presse. En effet, elle est en couple avec Julien Guirado, l’ancien candidat de Secret Story saison 7. Les deux tourtereaux publient énormément de clichés de leur rencontre sur les réseaux sociaux. Aux quatre coins du monde ou dans des soirées de gala, les amoureux montrent leur bonheur. Très rapidement, ce nouveau duo enflamme la toile. Depuis Monaco ou les Caraïbes, Audrey Bouetté et Julien créent l’événement à chacune de leur apparition. Déjà à l’époque, beaucoup d’internautes se demandent où le jeune homme a découvert cette perle rare. Aujourd’hui séparés, Julien Guirado et Audrey Bouetté ont, depuis le temps, chacun fait leur route. Mais Audrey Bouetté Tiger n’a pas attendu Cyril Hanouna TPMP ou Julien Guirado pour commencer à se faire un nom.

La magnifique jeune femme a déjà une belle carrière de mannequin derrière elle. En effet, elle a déjà fait la une de grands magazines comme ELLE par exemple ou encore Vanity Fair en Italie. Très jeune, ce mannequin aux mensurations parfaites a été remarqué par de grands noms de la mode. Durant quelques années, elle a d’ailleurs été l’un des visages représentant la marque de lingerie Aubade Paris. De plus, Audrey Bouetté compte quelques collaborations avec de prestigieuses maisons comme Dior ou L’Oréal. En plus de sa carrière de top model, la jeune femme a également fait quelques apparitions au cinéma. Les amateurs de 7e art ont notamment pu l’apercevoir dans Le Transporteur 4 avec Jason Statham. De toute évidence, avec ce choix, Cyril Hanouna a une fois de plus visé dans le mille. Car avec une telle recrue sur son plateau, il va devenir difficile pour les téléspectateurs de zapper. Aussi, en seulement quelques passages dans l’émission de C8, Audrey Bouetté Tiger a déjà réussi à attirer tous les regards.

©️ Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com