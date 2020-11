Audrey Lamy et Loup-Denis Elion Scènes de ménages : on brise le silence sur leurs liens très forts!

Durant plusieurs saisons, Loup-Denis Elion et Audrey Lamy forment l’un des couples phare de la télévision. En effet, dans la série à succès Scènes de ménages, les deux comédiens ont régalé les téléspectateurs avec leur interprétation de Cédric et Marion. Mais aujourd’hui, il s’agit d’une histoire ancienne. Puisqu’ils ont tous deux quitté le célèbre programme de M6. Alors que reste-t-il de cette idylle quelques mois après l’arrêt de leur histoire d’amour ?



Loup-Denis Elion : sa relation très fusionnelle avec Audrey Lamy

Le duo de Scènes de ménages séparés



Séparé d’Audrey Lamy dans Scènes de ménages, Loup-Denis Elion continue sa carrière. D’ailleurs, ce lundi 16 novembre, il revient au-devant de la scène. Sur TF1, le comédien fait une apparition très remarquée dans un téléfilm intitulé Coup de foudre à Bangkok. Dans cette fiction, Loup-Denis Elion vit une véritable histoire d’amour avec Blandine Bellavoir. Pour cette comédie romantique, l’acteur interprète le personnage de Marc Lavoisier, directeur d’une ONG. Dans ce scénario original, l’ancien compagnon d’Audrey Lamy et Blandine Bellavoir sont au cœur d’une intrigue autour de la construction d’un centre commercial. Mais le véritable fil rouge de ce téléfilm est la relation amoureuse entre les deux protagonistes.



Ce nouveau rôle, interprété par Loup-Denis Elion, est l’occasion pour ses fans de se souvenir de son succès connu dans Scènes de ménages. Car durant plusieurs années, le comédien et Audrey Lamy ont fait le succès de cette série de M6. Pourtant, cette époque semble déjà lointaine. Mais malgré le temps qui passe, les deux comédiens restent en contact. Mieux encore, ils se retrouvent encore régulièrement.



Une véritable amitié



Pour Loup-Denis Elion, il est difficile d’oublier ce duo. En effet, il existe une véritable complicité entre les deux artistes. Il ne reste d’ailleurs jamais très longtemps sans se donner des nouvelles l’un de l’autre. ” Elle m’a envoyé un message pour me souhaiter bon anniversaire. Elle m’invite à ses avant-premières, nous échangeons par textos. Je n’oublierai jamais notre complicité. Nous étions comme frère et sœur, branchés sur le même secteur. On s’éclatait vraiment ensemble ! “. Mais dans la vie, tout à une fin. Et il y a 3 ans, Audrey Lamy et Loup-Denis Elion font une grande annonce.



Malgré le succès, le binôme se sépare. En effet, tous deux ont des envies d’aller voir ailleurs. Dans une interview accordée à Télé Star, Loup-Denis Elion revient sur cette décision surprenante. ” Les producteurs nous associaient trop à nos personnages. J’aime changer de registre “. Aujourd’hui, chacun des acteurs vole de ses propres ailes. Néanmoins, ils n’oublient pas cette période bénie. Car il faut bien avouer que leur couple a remporté un immense succès. Chacune de leurs apparitions dans Scènes de ménages, était une occasion rêvée pour leurs fans de découvrir des séquences souvent hilarantes. Très complices à l’écran, Audrey Lamy et Loup-Denis Elion le sont également dans la vie. Mais aujourd’hui, ils ont pris des chemins différents. Depuis ce 26 juin 2017, le couple est séparé. Et leur choix parait irrévocable. Mais de toute évidence, l’ancien duo paraît, à ce jour, parfaitement épanoui. Chacun dans leur registre, ils ont la chance de travailler énormément.

Pour Loup-Denis Elion, sa rencontre avec Audrey Lamy reste un événement important dans sa vie. D’ailleurs, comme il le rappelle, jamais il ne pourra oublier les moments très forts qu’ils ont connus ensemble.

