Audrey Lamy interpelle les internautes dans une robe courte fabuleuse

Audrey Lamy a fait son apparition dans une publication Instagram qui ne laissait personne indifférent. En effet, pour la promotion d’un programme de TMC, l’actrice a endossé une tenue fabuleuse. Robe noire moulante et courte, talons hauts et maquillage de bimbo, Audrey Lamy interprète Jessica dans Retroscopie de Jean-Paul Rouve. Une journaliste people qui mène une interview factice de Maurice Barthélémy venu balancer des scoops sur son ami de longue date. En dehors des fous rires provoqués par cette scène, les téléspectateurs et les internautes ont trouvé Audrey Lamy sublime dans cette tenue. LDPeople vous raconte tout à ce sujet.

Audrey Lamy cartonne sur Instagram avec une tenue étonnante

Audrey Lamy est une actrice bien connue du public. Pendant des années, elle a notamment fait partie de la grande famille de Scènes de ménages. Elle est aussi la sœur d’Alexandra Lamy, devenue célèbre grâce à Un gars, une fille et donc la tante de Chloé Jouannet, actrice elle aussi. Cette dernière a d’ailleurs commenté de façon amusante la publication de sa tante. Chloé Jouannet écrivait “fraîche la gow” pour complimenter la tenue d’Audrey Lamy. Il faut dire que ce genre de discours est adapté au vocabulaire du personnage de Jessica que sa tante interprète dans Restroscopie de Jean-Paul Rouve.

Le mercredi 16 décembre, une soirée mémorable s’est déroulée sur TMC. C’était l’occasion de faire une saut dans le futur et dans le passé à la fois, mêlant humour et hommage à propos de la carrière de Jean-Paul Rouve. Un format inédit et amusant qui a beaucoup fait rire le public. Les retours sur es réseaux sociaux sont unanimes, c’était un grand moment d’humour. Audrey Lamy se félicite d’en faire partie et faisait donc la promotion du programme sur son compte Instagram. L’occasion pour ses abonnés de noter la date de diffusion mais aussi par ceux qui l’ont manqué de la découvrir dans la tenue de son personnage. Une tenue sublime qui lui vaut de nombreux compliments. Dans sa robe, noire, courte et moulante, l’actrice a fait chavirer les internautes.

Les internautes sont ébahis par sa silhouette svelte et sa prestance

Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance de découvrir Audrey Lamy dans une telle tenue. À vrai dire, si ce n’était pas pour Jessica, il n’est pas certain qu’elle porte ce genre d’outfit. Elle qui est plutôt orientée vers la rigolade sur son compte Instagram, elle a surpris tout le monde. LDPeople vous rassure, vous pourrez retrouver ce programme en replay rapidement. Et pour le reste, voici donc la photo qui fait tant parler d’elle. La photo d’Audrey Lamy dans une tenue renversante ne vous laissera pas indifférent à en croire les réactions déjà recensées sur la Toile.

Bien évidemment, il faudra imaginer le personnage extravagant interprété par Audrey Lamy pour vous faire une idée complète. Agent marseillais prononcé et attitude désinvolte, elle interprète ainsi une journaliste people qui ne semble pas très sérieuse.