Audrey Lamy révèle un de ses trésors étonnant de son adolescence, surprise incroyable!

Ce 29 décembre 2020. Audrey Lamy a décidé de se confesser. Une des comédiennes préférées des Français a dévoilé à ses abonnés Instagram l’un de ses trésors de jeunesse : des photos signées par des comédiens stars dans les années 90…

La comédienne Audrey Lamy a d’ailleurs passé les fêtes en famille , LD People vous dévoile tout.

Sa célèbre grande soeur Alexandra Lamy a même décidé d’endosser le rôle du père Noel, avec le costume s’il vous plait ! Et c’est son neveu Léo âgé de cinq ans qui était content !

Mais le petit garçon a tout de suite reconnu sa tant comme on le voit sur la vidéo dévoilée par Audrey Lamy sur son compte Instagram dès le lendemain. ” C’est Tata !“, a-t-il lancé ! Quant à Alexandra, on pouvait la voir en train de disposer les cadeaux sous le sapin. Même si l’illusion n’a pas duré longtemps, l’ex-star de Scènes de ménages a félicité sa grande soeur pour sa prestation en la gratifiant même de “César du meilleur Père Noël “.

TENDRE ENFANCE

Fêter Noel en famille permet de revenir sur de nombreux souvenirs et Audrey Lamy a pu retrouver sa chambre d’enfant pendant cette période de Noel.

Ce 29 décembre, la comédienne a aussi retrouvé des vestiges de son adolescence. Et pour faire plaisir à ses internautes, elle a souhaité partager quelques clichés précieux sur son compte Instagram.

On peut y reconnaître notamment des photographies du casting d’Hélène et les Garçons, Hélène Rollès, Lynda Lacoste, ou Laly Meignan, et des dédicaces à « Bibou“.

“Quand tu as 14 ans et que tu reçois un mot de tes idoles. Ta chambre d’enfant est un trésor de souvenirs !” Inscrit-elle en légende de ces anciens clichés, très précieux pour les adolescents de l’époque.“merci maman d’avoir tout gardé ” inscrit-elle tendrement en hashtag et reconnait “Bibou c’est moi”.

Ces souvenirs très intenses pour Audrey Lamy ont connu un fort succès auprès de ses fans, tout particulièrement pour ceux de sa génération.

” La chaaaance , Hélène Linda Jose Olivier etc… ” note, heureuse , Audrey Lamy amusée, lui a même répondu qu’elle pouvait “lui prêter” ses trésors. “Jalousie 100000 t’as la collec’ au complet ??? “, s’est enflammée Reem Kherici avant de réaliser : “Quoique nan , il te manque Johanna…” .

Mais désormais Audrey Lamy fait aussi partie des stars reconnues, de qui les nombreux internautes espèrent obtenir un autographe.

Les deux soeurs adorées par le public, ont d’ailleurs aussi posées côte-à-côte, devant le sapin avec des couvre chefs assez étonnants !

Alexandra Lamy arbore un bonnet de couleur verte, quant à sa soeur, elle porte une casquette toute rouge, elle sont donc toutes deux assez contrastées.

Les réactions des internautes sont donc allées bons train et plutôt hilares : “Tic et Tac“, “des bombinettes“, “vous avez éclairé ma soirée”, “on dirait Mario et Luigi“, ont principalement commenté leurs followers.

Et les photos amusantes sont légions dans cette fraterie, on se souvient d’Alexandra Lamy qui fêtait son anniversaire en octobre, avec une hilarante photo dossier postée sur Instagram par sa soeur Audrey Lamy.