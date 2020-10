Audrey Lamy Scènes de ménages “super heureuse” elle annonce une très grande nouvelle

La comédienne Audrey Lamy était visiblement très heureuse d’enfin pouvoir annoncer son grand retour. Après une année plus que compliquée, la sœur d’Alexandra Lamy va bientôt retrouver les plateaux de tournage. La comédienne a annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux.

Il faut bien avouer que 2020, aurait été l’année du chagrin pour la compagne de Thomas Sabatier. Fin 2019, elle était folle de joie d’annoncer l’arrivée d’un deuxième enfant. Mais au mois de février dernier, elle avait néanmoins annoncé le terrible drame qui l’a frappé. Quelques semaines plus tôt, l’actrice de 39 ans était présente dans les studios de RTL. Et elle avait communiqué elle-même cette deuxième grossesse qui la remplissait de bonheur. Mais la vie aura été cruelle. Car ce deuxième enfant ne verra pas le jour. Son fils Léo devra attendre encore un peu pour avoir un petit frère ou une petite sœur. Alexandra Lamy a en effet perdu cet enfant qu’elle attendait avec tant de joie et d’impatience. Et ce fut naturellement un véritable déchirement !

Thomas Sabatier et Alexandra Lamy avaient même déjà choisi le prénom de leur futur enfant. Dans une interview, l’actrice avait en effet déclaré que son compagnon avait une idée précise du prénom : “ Si c’est un garçon, j’aimerais bien l’appeler César “ lui avait proposé son mari. Elle avait alors répondu avec l’humour qu’on lui connaît : “ Ah non ! Pour une comédienne, c’est ‘ring de l’appeler César’. On se dira : ‘Comme elle ne l’a pas eu, elle a appelé son enfant César ou alors, si elle en a un, elle se la pète’. Pourtant, le prénom est très beau ! “.

Mais suite des problèmes de santé, ce bébé ne verra pas le jour. Cette épreuve a véritablement anéanti la jeune femme de 39 ans. Elle est alors restée très discrète durant de longs mois. Et malgré qu’elle soit généralement, très active sur les réseaux sociaux, elle n’avait quasiment plus communiqué avec sa communauté. Ses fans étaient d’ailleurs très inquiets jusqu’à ce 7 septembre dernier. Date à laquelle Audrey Lamy avait fait son retour sur la toile. Cette réapparition a été l’occasion pour l’artiste, de remercier tous ceux qui l’avaient soutenu dans ces moments difficiles.” Ça m’a énormément touchée ” avait-elle simplement publié sur son compte Instagram.

Audrey Lamy

Ce retour à la une des médias coïncide avec la reprise de ses activités. C’est donc très heureuse qu’elle a partagé avec ses fans un cliché en noir et blanc de son nouveau plateau de tournage. Et en légende de cette photo, elle écrivait le message suivant ” Tellement heureuse de retrouver les plateaux de cinéma ! “.

Après avoir quitté la célèbre série Scènes de ménages, c’est dans une grosse production française que l’on pourra bientôt retrouver l’actrice. Elle fait, en effet, partie du casting du prochain film de Julien Rappeneau. Aux côtés de l’acteur Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy va reprendre le personnage de la maman de l’écolier le plus célèbre de France. Six ans après Les vacances du Petit Nicolas, c’est donc une nouvelle adaptation du personnage de Sempe qui arrive dans les salles de cinéma. Alexandra Lamy et Jean-Paul Rouve reprennent les rôles interprétés au préalable par Kad Merad et Valérie Lemercier. Dans ce nouvel opus, on pourra également retrouver à l’affiche Pierre Arditi, Jean-Pierre Darroussin, François Morin, et Grégory Gadebois. Pour cette troisième aventure, Le Petit Nicolas va vivre un déménagement avec ses parents. Cette dernière réalisation de Julien Rappeneau avec la participation d’Audrey Lamy devrait sortir en salle dans le courant du mois d’octobre 2021.

La comédienne est donc très heureuse de pouvoir enfin reprendre le travail. Après plusieurs mois extrêmement difficiles, la maman du petit Léo aura réussi à surmonter son immense tristesse. Mais très touchée par cet événement, Audrey Lamy veut rester discrète. La jolie blonde ne souhaite pas donner d’interview sur ce sujet. C’est une histoire qu’elle veut garder pour elle et pour sa famille. Il est évidemment parfaitement compréhensible que ce genre de douleur soit difficile à partager.

Néanmoins comme elle le reconnaît, Audrey Lamy a été touchée par toutes les marques d’affection qu’elle a pu recevoir de ses fans. Les marques de sympathie ont effectivement été très nombreuses. Et d’autres femmes qui avaient vécu la même expérience, avaient tenté de la réconforter et de partager leurs sentiments. Beaucoup d’internautes ont essayé comme ils le pouvaient de lui remonter le moral. Un grand nombre de messages était simplement quelques mots venu d’anonymes qui lui présentaient leurs condoléances.

L’actrice humoriste aura donc vécu, une année très particulière. Mais aujourd’hui, elle semble heureuse de retrouver les plateaux de tournage. Il s’agit probablement pour elle d’une manière de faire enfin le deuil de la perte de cet enfant. Ses fans espèrent donc qu’elle pourra peu à peu retrouver le sourire. Car Audrey Lamy est pour eux la joie de vivre incarnée. Tous se rappellent des beaux moments qu’elle leur a offerts. Notamment aux côtés de Loup-Denis Elion, dans la série Scènes de ménages, diffusée sur M6. Si aujourd’hui la jeune femme ne fait plus partie du casting, elle aura bien fait rire les téléspectateurs pendant plusieurs années. Depuis 2008, l’ex-belle-sœur de Jean Dujardin a pu montrer à de nombreuses reprises ses talents comiques. Mais elle est également capable d’interpréter des rôles beaucoup plus profonds et très émouvants. On se souvient d’ailleurs de son interprétation dans le film Polisse, réalisé par Maïwenn dans lequel elle a livré une performance saisissante.

Audrey Lamy aime également se produire sur scène. En avril 2013, elle s’était même retrouvée sur la scène de l’Olympia pour présenter son one-woman-show. Après avoir commencé par quelques figurations, et des seconds rôles très marquants, elle devient tête d’affiche pour la première fois en 2018. La comédie Ma Reum, réalisée par Frédéric Quiring, repose donc sur ses épaules.

Audrey Lamy interprète donc maintenant depuis plusieurs années des personnages tantôt heureux et tantôt tristes. Et c’est d’ailleurs un peu comme dans la vie. Après avoir connu la terrible douleur de la perte d’un bébé, l’actrice revient enfin au cinéma. Et c’est une comédie qu’elle a choisie pour son grand retour. Ce nouvel épisode du Petit Nicolas devrait, comme ses prédécesseurs, encore une fois rencontré un joli succès.