Audrey Lamy: Très mal, suite à la perte de son bébé, elle sort du silence et s’exprime enfin !

Audrey Lamy est une comédienne de talent qui parle peu de sa vie privée. Mais elle a récemment traversé un drame qu’elle ne pouvait pas taire. En effet, elle devait annoncer cette tragique nouvelle à al presse afin de leur demander de garder leurs distances pendant un temps. Et aussi expliquer à ses fans qu’elle allait âtre absente des réseaux sociaux le temps de se remettre. Audrey Lamy est enfin de retour sur Instagram, après sept mois de silence. En revanche, rien ne garanti qu’elle se soit remise de ce drame qu’elle a traversé. Car rien ne garanti que personne ne puisse se remettre complètement d’un drame de la sorte. Audrey Lamy doit faire face à la perte de son deuxième enfant.

Actrice incontournable, Audrey Lamy s’absentait pour une durée indéterminée

Audrey Lamy est la petite sœur d’Alexandra Lamy. Elles sont toutes les deux comédiennes et font toute les deux le gros de leurs succès avec une série télévisée. Alexandra Lamy se faisait connaître du grand public grâce à Un gars, une fille et Audrey Lamy grâce à Scènes de ménages. Mais toutes les deux sont aussi des actrices de cinéma. Audrey Lamy ne commence d’ailleurs pas par Scènes de ménages dans le métier. Elle démarre avec un petit rôle dans Paris de Cédric Klapisch et avec un rôle dans L’Arnacœur de Pascal Chaumeil. Mais il est vrai que pendant 10 ans, c’est Scènes de ménages et son rôle de Marion qui vont la rendre connue de grand public.

En 2010, Audrey Lamy reçoit une nomination au César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Ceux qui ignoraient encore qui était la comédienne ne le peuvent plus. Les succès s’enchaînent ensuite pour Audrey Lamy. Elle va même s’essayer au one-roman-show qui lui vaudra de se voir nominer au Molière du jeune talent féminin. Décidément, c’est presque une consécration totale pour la carrière de la jeune femme.

Un drame frappe l’intimité de l’actrice

Côté vie privé, Audrey Lamy est assez discrète. Son compte Instagram ne fait pas état de son quotidien trop souvent. C’est plut plutôt un outil qui va lui permettre de rester en contact avec ses fans et de les informer de ses projets professionnels en cours ou à venir. Cependant, il est connu qu’elle soit en couple? Très amoureux, Audrey et Thomas Sabatier vivent ensemble et se fréquentent depuis 2008. Puis, les médias savent également qu’ils sont les heureux parents de Léo, depuis sa naissance le 24 juin 2016. Ce sont les rares informations qu’Audrey Lamy laisse sortir de sa sphère privée. De même, c’est elle qui annonçait à la presse attendre un deuxième enfant, en novembre 2019. Mais au mois de février, une nouvelle annonce qui vient bouleverser Audrey Lamy, ses proches et ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Family support ❤️ #lesinvisibles #avantpremiere #gaumontopera #le9janvierdansvossalles Une publication partagée par Audrey Lamy (@audreylamy) le 8 Janv. 2019 à 7 :27 PST

Nous sommes le 13 février 2020 et dans un communiqué à l’Agence France Presse, l’entourage proche d’Audrey Lamy souhaite annoncer une terrible nouvelle. Les siens ont tenu à faire savoir que la comédienne et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu leur bébé. Après ces quelques mots, Audrey Lamy entrent dans une période de silence lourde de sens. Car la perte d’un enfant n’est jamais facile à vivre. C’est un événement qui n’est pas dans l’ordre des choses et qui est d’autant plus difficile à accepter. Il faut du temps, du courage et de la force pour savoir se relever de pareilles traumatismes. Audrey Lamy devait donc prendre du temps pour elle et pour sa famille afin de se relever de ce coup de massue.

Le vrai retour d’Audrey Lamy sur les réseaux sociaux ?

Aujourd’hui, elle n’aborde pas ce sujet directement. Mais elle revient sur Instagram avec une image apaisante et calme afin de souhaiter une bonne rentrée à ses abonnés. Aussi elle n’oublie pas de les remercier pour les messages et leurs attentions à son égard. En effet, Audrey a traversé le plus difficile. Et même si elle souffrira toujours de la perte de son enfant, elle sait que la vie continue et que seul le temps saura panser ses plaies.

Les fans d’Audrey Lamy sont encore une fois très réactifs. Malgré sa longue absence sur les réseaux sociaux, ils sont restés fidèles au poste. Ils ont couvert Audrey Lamy de messages d’encouragements, de condoléances, de sympathie et d’amour pendant tout le temps de son absence. Et pour son retour, ils continuent à faire de même. Audrey Lamy peut également compter sur son compagnon, son fils ainsi que sur sa sœur et sa nièce pour l’entourer et la soutenir. Alexandra Lamy et Chloé Jouannet inondent Audrey Lamy d’amour autant que possible. Et cette dernière leur rend tout autant de preuves d’affection.

L’espoir au poing, les fans d’Audrey Lamy sont toujours là

Les fans d’Audrey Lamy espèrent donc que la comédienne va réussir à aller de mieux en mieux. Qu’elle saura faire de ce drame une force, une expérience terrible qu’elle va savoir utiliser grâce à la résilience. Il faudra effectivement beaucoup de temps pour pouvoir prendre suffisamment de recul sur la situation. Et tout le monde vit ce genre d’événements tragiques de manières différentes, il n’y a donc véritablement aucune règle valable qui prévale sur d’autres. Mais espérons néanmoins que cette dernière publication d’Audrey sur Instagram signe son retour sur les réseaux sociaux Que ce petit message nous autorise à imaginer qu’elle va déjà un peu mieux et qu’elle continue d’aller de mieux en mieux. Audrey Lamy n’a pas finit de nous faire rêver de ses talents de comédienne.