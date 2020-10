Aurélie Dotremont crie au scandale, remerciée à la dernière minute d’un tournage, elle s’en prend à TF1

La candidate de télé-réalité ne cache pas sa colère. Elle se voyait déjà de retour sur le petit écran en 2021. Mais elle doit maintenant enterrer son rêve. Car sa participation à l’émission “La Bataille des couples” sur TFX n’aura pas lieu. En effet, Aurélie Dotremont aurait été écartée du casting pour des considérations qu’elle ne connait pas à l’heure actuelle.

Elle aurait été sectionnée puis désélectionnée !

Aurélie Dotremont a gardé sa langue bien pendue. Ce jeudi 22 octobre 2020, elle en a fait la preuve sur son compte Snapchat. La Belge de 29 ans a usé de son compte pour pousser un coup de gueule contre TF1 que ses abonnés ne sont pas prêts d’oublier. Aurélie Dotremont ne se remet pas de ne pas faire partie des candidats de la saison 2021. Elle pensait participer avec son petit-ami, Dylan. Ce qui la chagrine le plus, c’est qu’elle aurait été sectionné puis désélectionné.

Les téléspectateurs l’avaient découverte en 2019. La jeune blonde s’aventurait alors dans une autre émission de télé-réalité, les Anges 11. Après sa participation, ses fans s’attendaient à ne plus la revoir dans un autre programme. Elle se faisait d’ailleurs plutôt discrète sur les réseaux sociaux. Sa vie semblait d’ailleurs plutôt « rangée ». Mais le manque de célébrité l’avait peut-être poussée à candidater à nouveau, cette fois-ci pour la Bataille des couples sur TFX avec Dylan.

Ver esta publicación en Instagram 24.10.19 —> 24.10.20 ❤️ 1 an ❤️@dylangrenier06 Una publicación compartida de Aurelie Dotremont 🌸 (@aureliedotremont) el 24 Oct, 2020 a las 8:09 PDT

Aurélie Dotremont ne s’est pas remise d’avoir été prise sur le casting puis d’avoir été écartée. Elle n’a reçu aucune explication de la part de la production. Le tournage devait débuter prochainement. A la dernière minute, elle a reçu la mauvaise nouvelle : elle ne serait pas dans cette prochaine saison. Alors forcément, elle s’est saisi de son snapchat. Et ça a chauffé !

« C’est une décision qu’a prise TF1.”

“Je vous annonce ici que notre participation a été annulée à une semaine du départ. C’est une décision qu’a prise TF1“, a-t-elle commencé par écrire. Ce qui l’a mis en rage, c’est de ne pas savoir pourquoi elle et Dylan ont été rayé de la carte.

« Je vous avoue que mon ego en a pris un coup. »

“Cela fait une semaine que l’on court partout, pour faire lestests qui se sont avérés bons. Le contrat était signé. J’ai carrément convaincu Dylan de le faire pour qu’aujourd’hui, à une semaine du départ (après avoir acheté toutes les tenues de sport orange possible dans les magasins), on m’appelle pour annuler. Je vous avoue que mon ego en a pris un coup“, a-t-elle reconnu. On la comprend.