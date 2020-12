Aurélie Dotremont : ses vidéos font polémique, et la police la dénonce, elle s’insurge !

Malgré le confinement, Aurélie Dotremont a bien décidé de fêter ses 30 ans et de faire la fête ! L’ancienne candidate de télé-réalité n’a pas hésité à organiser une soirée avec ses proches quitte à prendre de gros risques en cette période très critique en termes sanitaires.

Le relâchement se fait légèrement ressentir à l’approche des fêtes de fin d’année 2020, et de nombreuses fêtes clandestines se multiplient.

Ils sont plusieurs candidats de télé-réalité à se faire épingler car ils ne respectent pas le confinement, c’est le cas de l’ancien candidat de Secret Story, Jaja, et maintenant d’Aurélie Dautremont.

Le weekend dernier, elle a souhaité f^ter son anniversaire en compagnie de ses amis et a dérogé à la règle. Sur les réseaux sociaux, on pouvait la voir durant une soirée à Villers-la-Ville dans le Brabant wallon, en Belgique.

Et les internautes n’ont pas tellement apprécié cet écart festif.

Aurélie Dotremont et ex-star des Anges a été obligée de s’expliquer et elle a décidé de le faire sur Snapchat mardi 15 décembre 2020.

« Je me sens provoquée !!! Le coronavirus, je l’ai toujours respecté !! Oui, je n’ai pas pu rester à la maison pour mes 30 ans, je n’ai pas pu rester à la maison…”, a-t-elle avoué. Et d’ajouter sans regrets : »J’ai eu un anniversaire incroyable, je remercie mes amis présents sans donner de nom parce que les jaloux nous veulent du mal. On aurait d’ailleurs dû faire comme tous ces faux-culs et ne rien mettre sur les réseaux. (…) Je n’ai dérangé personne, je n’ai fait de mal à personne…”, a-t-elle précisé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelie Dotremont 🌸 (@aureliedotremont)

Selon Aurélie Dotremont certaines personnes auraient souhaité la dénoncer : »On a essayé de m’envoyer la police chez moi, c’est maman qui gardait mes chiens qui a été dérangée. Bien essayé…”, a-t-elle fait comprendre.