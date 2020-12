Aurore la femme de Benjamin Castaldi, larguée par texto, elle explose!

Ce samedi 19 décembre 2020, une femme très en colère a partagé un message très clair sur Instagram ! En effet, l’épouse de Benjamin Castaldi a été victime d’une grosse trahison. Par le biais d’un simple SMS, la jeune maman est, en effet, lâchée par l’un de ses protégés. Dès lors, l’agent de profession crie sa colère sur les réseaux sociaux. LD People fait toute la lumière sur cette affaire.

Aurore Aleman : l’épouse de Benjamin Castaldi congédiée par message

” Un manque de respect “

Après plusieurs mariages, Benjamin Castaldi a retrouvé l’amour en 2016 aux côtés de la directrice d’audition Aurore Aleman. En effet, la jeune femme travaille également à la télévision pour la société Endemol. Mais ses activités professionnelles ne s’arrêtent pas là. En effet, la compagne du célèbre présentateur est également agent d’artistes. Cette activité consiste à entourer les célébrités et à les aider dans leur carrière. Ainsi, ils se chargent de leur trouver des contrats et de les vendre auprès des producteurs.

Mais en cette période de pandémie, ce travail se révèle beaucoup plus délicat qu’à son habitude. En effet, tout le monde du spectacle et du cinéma connaît une crise sans précédent. Dès lors, certaines stars se retrouvent sur le carreau. Pourtant, Aurore Castaldi affirme tout faire pour ces artistes. Mais l’un de ceci ne semble pas satisfait de ses services. LD People vous explique comment la femme de Benjamin Castaldi a été virée sans préavis !

Par le biais d’un simple message

Sur son compte Instagram, l’épouse de Benjamin Castaldi est furieuse. En effet, elle n’hésite pas à retranscrire le message reçu par son artiste. Bien sûr, elle ne divulgue pas son nom. Mais elle se montre outrée de la manière de laquelle elle a été traitée. Dans ce texte, son interlocuteur la prévient qu’il a une nouvelle opportunité. Et qu’il souhaite rejoindre un autre agent sans délai. Il s’excuse de ne pas l’avoir eu au téléphone et prétend être à l’étranger. De toute évidence, Aurore Castaldi a du mal à accepter cette décision. D’ailleurs, elle rappelle le travail effectué par les agents et appelle au respect. En effet, la jeune femme souhaiterait que les célébrités aient un peu plus de compassion pour ceux qui tentent de les faire vivre au quotidien. Néanmoins, elle reconnaît que tous ne font pas preuve d’un tel manque de gratitude.

Ainsi, la femme de Benjamin Castaldi dit comprendre la colère des artistes qui n’arrivent pas à travailler. Mais elle rappelle, que tous les membres de sa profession font le maximum pour eux. Dès lors, les abandonner de la sorte est ” juste une attitude minable “. De toute évidence, la maman du petit Gabriel a beaucoup de mal à accepter cette décision. Car en plus du fond du sujet, il y a la forme employée par ce proche. En effet, tout ça se fait sans aucune discussion préalable. Dès lors, cela ressemble à un véritable coup de couteau dans le dos. Néanmoins, la compagne du célèbre animateur semble pouvoir encore compter sur d’autres artistes auxquels elle paraît très attachée. Espérons pour elle que cette expérience ne se reproduise donc pas à nouveau !