Aussitôt arrivé, aussitôt parti : le présentateur Michel Cymes évincé de France 2 !

Alors qu’en 2020, il occupait la huitième place du classement TV Magazine/OpinionWay des « 50 personnalités télé préférées des Français », il s’est retrouvé en 2021 à la 20ème place. Sur le plateau de TPMP, lundi 3 janvier, le chroniqueur Martin Delormeau a fait une révélation sur le médecin le plus connu du PAF, qui serait susceptible d’être évincé de France 2.

Que se passe-t-il réellement pour Michel Cymes ?

Alors que son émission Le magazine de la santé qu’il a animé pendant des années avec Marina Carrère d’Encausse continue d’exister sans lui, ses projets télévisuels depuis son départ, en 2018, ne décollent pas.

Sur France 2, son jeu Vitamine C qu’il présente avec Bérénice Bourgueil, n’est pas prolongé par la direction, faute d’audiences satisfaisantes. Il sera remplacé par une rediffusion de l’émission d’enchères à succès « Affaire conclue » présenté par Sophie Davant.

Une nouvelle qui semble ravir certains de ses confrères

Pour Matthieu Delormeau, autre chroniqueur de l’émission, « La Présidente de France Télévisions depuis 2015, Delphine Ernotte, l’a dans le nez ». Sûr de ses informations, l’ancien animateur du Mag sur NRJ 12 poursuit : « Chaque fois qu’elle a eu quelqu’un dans le nez, elle l’a dégagé. Et comme il ouvre un peu sa gueule, elle l’aime moins et elle est en train d’avoir sa peau ».

Pour développer ses arguments, il cite alors les noms de Frédéric Lopez et de Patrick Sébastien qui sont des animateurs appréciés des téléspectateurs, mais qui ont quitté le service public.

Pour Gille Verdez, le problème n’est pas le jeu en lui-même, ou encore le sujet, mais bel et bien Michel Cymes. C’est en tout cas ce qu’il assure le 3 janvier dernier, sur Touche pas à mon poste : « Il ne fait plus d’audience. Il a dit : il y a un rejet de tout ce qui concerne la santé’, mais non, c’est lui que les gens ne veulent plus voir (…) J’espère qu’on est enfin débarrassé de Michel Cymes à la télé » déclare le chroniqueur.

D’après lui, il s’agit en outre, de la deuxième déprogrammation d’émission pour le médecin. Son talk-show Antidote a lui aussi rapidement quitté les écrans, puisqu’il a été diffusé entre fin février et juin 2021.

Michel Cymes, un personnage particulier

Né le 14 mai 1957, à Paris, Michel Cymes est un médecin et animateur de télévision française. Il effectue sa formation à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Chartres et devient chirurgien spécialisé en ORL. Médecin lors d’un rallye au Sahara, il a l’occasion de rencontrer des journalistes d’Europe 2, pour lesquels il commence à écrire des chroniques scientifiques.

À partir des années 90, après avoir exercé en marge de ses activités télévisuelles, Michel Cymes délaisse peu à peu les blocs opératoires pour se consacrer à sa carrière médiatique et apprendre la médecine de façon ludique aux téléspectateurs. En juin 2021, il démissionne de son poste de médecin ORL de l’hôpital Georges-Pompidou à Paris.

En mai 2015, Michel Cymes épouse sa compagne, Nathalie, dans le village varois d’Entrecasteaux, où il possède une maison. Le couple a un fils. Michel Cymes a deux autres garçons issus d’une précédente union.