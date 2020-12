Avoir des rapports sans risque d’attraper la Covid-19 c’est possible! Michel Cymès explique tout!

Avoir des rapports est devenu très complexes pour les célibataires en ces temps de pandémie. Le risque d’attraper la Covid-19 est une réalité qui rattrape les rêveries des personnes à la recherche de partenaire. Pourtant, Michel Cymès explique que cela est possible en prenant des précautions particulières. De quoi libérer une bonne partie de la population qui était jusque là dans l’attente du vaccin pour faire des rencontres. Invité sur le plateau du QG, une émission Youtube présentée par Guillaume Pley, le médecin le plus célèbre du PAF donne tous les détails, parfois très crus, sur le sujet.

Avoir des rapports sans risque d’attraper le virus est possible

Michel Cymès, comme toutes les personnes abordant le sujet de la crise sanitaire, a fait débat. Ses interventions ont été controversées car au début de l’apparition du virus, il ne pensait pas qu’une pandémie pouvait bel et bien s’installer. Et comme toutes les personnes un peu trop optimistes, il a été contredit par les évènements. Néanmoins, Michel Cymès reconnaît ses tords et fait à présent attention à préciser que parfois, il n’a pas les réponses. Son statut de médecin ne lui donne pas la science infuse et il apprend, comme tout un chacun, ce qu’implique de vivre en temps de pandémie. D’autant que la Covid-19 est tout nouveau et encore peu connu des scientifiques.

Cependant, il y a des choses qu’il sait et qu’il souhaite partager avec le public. En dehors de rappeler les mesures d’hygiène strictes et nécessaires pour éviter la contagion et la transmission, il aborde donc un sujet qui interpelle. Celui des rapports entre deux adultes consentants. En effet, sur le plateau du QG, aucune question n’est interdite. La question d’avoir des rapports est donc rapidement sur le tapis. L’animateur, Guillaume veut savoir si il est possible d’avoir des rapports sans prendre le risque d’attraper la Covid-19. Et à cette question, Michel Cymès répond sans hésitations et de façon très imagée. En effet, il va répondre que le meilleur moyen de ne pas prendre de risque est de pratiquer des préliminaires.

Michel Cymès participe à une émission spéciale pandémie et offre de précieux conseils

Le virus de la Covid-19 est respiratoire, il faut donc éviter de respirer près du visage de l’autre personne. Aussi, même sans respirer, la salive peut constituer un risque. Mais tant que cette salive n’approche pas les yeux, la bouche ou tout autre partie du visage, c’est donc sans danger. Une nouvelles qui va permettre aux célibataires d’avoir des rapports sans stress. Ils devront néanmoins réapprendre à avoir des rapports de façon plus originale et renoncer à embrasser leur partenaire sur la bouche.

Vous pourrez retrouver son intervention dans le vidéo 37 du QG, sur Youtube. Juste avant la 13ème minute, vous entendrez le médecin le plus célèbre du PAF vous assurez qu’il est possible d’avoir des rapports sans risques d’attraper la Covid-19. Attention cependant, car la vidéo date du 13 mars 2020. Aussi, il est possible que de nouveaux éléments contredisent aujourd’hui ce qui était dit alors. En revanche, pour ce qui est d’avoir des rapports sans risques, les conseils de Michel Cymès de cette vidéo s’appliquent toujours.