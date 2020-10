Aya Nakamura affole la Toile avec son bustier “décolleté XXL”. Elle fait monter la température!

Aya Nakamura publie de nouvelles photos d’elle sur Instagram qui épatent ses fans. Pour la promotion de son nouveau titre Doudou, la star de la chanson ne fait pas les choses à moitié. Car c’est certain, cette image d’Aya Nakamura ne pourra pas passer inaperçue. Toute la Toile ne parle que de son bustier et de ses formes généreuses, élégamment mises en valeur par sa tenue. De quoi faire tourner la tête des 2,5 millions d’abonnés de la star.

Aya Nakamura s’impose dans un look phénoménal

Aya Nakamura est l’artiste française féminine la plus écoutée dans le monde. Et elle ne s’arrête pas à ce record car le 8 octobre dernier, elle publie sur Instagram une grande nouvelle. En effet, Aya Nakamura vient d’atteindre le million d’albums vendus dans le monde. Artiste à la renommée internationale à présent, elle continue de travailler ses sons et fait en sorte de les rendre mythiques. Le phénomène Aya Nakamura n’a donc pas fini de faire parler de lui. Et pour cause, la belle jeune femme vient de sortir un nouveau titre intitulé Doudou. Il ne faudra certainement pas attendre longtemps pour qu’il rejoigne les tops titres de la star. D’autant que pour en faire la promotion, elle multiplie les publications sur son compte Instagram. De surcroît des publications que ces fans rendent incontournables sur Internet, car la star s’est rarement montrée si en beauté et si féminine.

Aya Nakamura s’affiche dans un bustier blanc qui va contraster à merveille avec la couleur de sa peau. Son maquillage soigné et sa nouvelle coiffure arborant de longs cheveux châtains vont terminer de faire de son look l’un des plus impressionnants de sa galerie d’images sur Instagram. Et ce ne sont pas ses fans qui vont dire le contraire. En effet, ils sont des milliers à liker et à commenter cette publication. Notamment très nombreux pour souligner être impressionnés les imposantes formes féminines de la star.

La publication Instagram fait le tour de la Toile

Voir cette publication sur Instagram Love me doudou ❄️🧡 Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 10 Oct. 2020 à 6 :42 PDT

Aya Nakamura ne pouvait que faire réagir ses fans avec une telle publication. Une publication qui comporte deux photos d’elle dans cette tenue épatante. L’une de face, dans laquelle elle perce le cœur de ses fans de son regard de braise. L’autre de profil, de laquelle se dégage davantage de douceur. En effet, Aya Nakamura joue sur les contrastes dans cette publication. Non seulement avec le décalage d’ambiance entre les deux photos qu’elle y partage mais aussi selon d’autres critères.

Comme souligné au début de l’article, le contraste est d’abord fait entre la couleur de sa tenue et celle de sa peau délicate. Ensuite, il est aussi notable entre son look des plus sophistiqué et le siège dans lequel elle prend la pose. Car ce siège est une nacelle suspendue d’une place, un lieu idéal pour se lover avec un plaid et un bon livre. Aya Nakamura casse les codes et joue avec les formes, les ambiances, les textures et les couleurs. Comme pour ses musiques, elle innove et impose son style. De quoi évidemment toujours davantage impressionner ses fans.