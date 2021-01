Aya Nakamura se confie pour la première fois sur sa fille Aïcha et dévoile tout!

Invitée dans l’émission “50mn Inside” sur TF1, Aya Nakamura a répondu aux questions de Nikos Aliagas. Pour l’occasion, la chanteuse a accepté de parler de sa fille, Aïcha. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va vous dire ce que la jeune femme a dit exactement.

Aya Nakamura assez pudique au sujet de sa fille

Naturellement très pudique sur sa vie privée, Aya Nakamura a décidé de se livrer pour l’une des premières fois sur sa fille de 4 ans. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que la chanteuse voit Aïcha grandir très vite : “On apprend tous les jours. Moi je me dis waouh déjà, qu’est-ce qu’elle grandit vite. Qu’est-ce qu’un enfant ça retient tout. Et je me dis, au final moi quand j’ai eu ma fille, je me suis dit bon bah maintenant j’ai une fille il va falloir que je m’occupe d’elle, que je pense à elle avant moi”.

Evidemment, Aya Nakamura explique sur la première chaîne française, qu’il n’est pas tous les jours facile de jongler entre sa vie professionnelle et sa vie privée : “Des fois il faut prendre sur soi parce que ça demande beaucoup de sacrifices et de temps d’être chanteuse et d’être maman en même temps” a-t-elle notamment déclaré. D’ailleurs, pour rappel, la chanteuse a longtemps tenu secret son métier à sa fille, souhaitant la protéger un maximum de la vie de star.

Exigeante avec sa fille

Âgée de 4 ans maintenant, Aïcha sait désormais que sa maman est chanteuse et parfois s’amuse de la voir voir à la télévision. Mais attention, pas question pour Aya Nakamura de ne pas lui apprendre les choses de la vie, la maman est très exigeante et veut qu’elle ne se repose pas trop sur ses lauriers : “Des fois elle me dit “Maman je t’ai vue à la télé”. Je dis “oui oui”. Je lui explique que maman était au travail mais il faut qu’elle comprenne que c’est pas juste “maman la star”, je ne veux pas qu’elle se repose sur ses lauriers“.

Dans cette même interview pour 50’inside, Aya Nakamura en a profité pour s’excuser envers Nikos Alliagas après la brouille intervenue quelques années auparavant lors de la cérémonie des NRJ music Awards : “Ça c’est mon côté impulsif. Je ne peux rien faire contre ça. Je n’étais pas contente. Je suis fière d’avoir mélangé le Aya et le Nakamura, je trouvais que c’était joli” a-t-elle expliqué, ésireuse de rappeler son naturel derrière ses coups de gueule.