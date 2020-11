Aya Nakamura des images d’elle dans une fête “sans masque” font polémique, elle s’exprime enfin

Aya Nakamura vient de sortir son nouvel album. L’artiste féminine francophone la plus écoutée dans le monde sort Aya le 13 novembre dernier. Comme tous les artistes lors de sorties de projets, elle est donc invitée sur différents plateaux de télévision. Elle s’est notamment rendue dans le 19h45 sur M6. Mais Aya Nakamura était attendue dans Quotidien sur TMC et elle a fait faux bond aux équipes de l’émission. Si les contre-temps arrivent parfois, nombreux de ses fans ont compris qu’elle ne s’y était pas rendue afin de pouvoir se rendre ailleurs. En l’occurence à une fête, dans laquelle ses fans déplorent l’inexistence des gestes barrières en découvrant les images.

Aya Nakamura s’explique sur son absence

Aya Nakamura a pris sur elle d’assumer les conséquences de ses choix. En effet, la chanteuse s’exprime sur Twitter suite à son absence dans Quotidien. Les journalistes, Yann Barthès et son équipe, déplorent que la chanteuse ne soit pas présente comme prévu. De plus, ils expliquent que la chanteuse se disait fatiguée et préférait annuler sa venue. Mais les prévenir une heure avant le tournage ne leur a pas permis de se retourner. Alors, avec humour, ils n’auront de cesse de rappeler l’absence d’Aya Nakamura durant l’émission. La chanteuse regrette de les avoir laissé en plan. Mais elle se justifie en expliquant qu’elle avait fait en sorte de les prévenir en amont, bien plus d’une heure avant le début du tournage.

Ni flemme ni plan ,j’avais prévenue depuis 13h pourtant .. Les contretemps ça arrive 😊 https://t.co/d3LjAObyMs — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) November 13, 2020

Aussi, ce n’est pas vraiment cela qui a agacé les fans de la star. C’est surtout lorsqu’ils constatent sur les réseaux sociaux que plutôt que de se trouver dans Quotidien, Aya Nakamura fait la fête avec énormément de monde. Une story Instagram montre la star en soirée comme si le confinement n’était pas en vigueur en France. Beaucoup plus de six personnes sont présentes, aucune ne porte de masque et ne parlons même pas des distances de sécurité. De quoi secouer la Toile et créer la polémique. Alors que tous les Français font en sorte de respecter les règles, voir que d’autres semblent s’en moquer est insoutenable. D’autant que le virus conduit des milliers de personnes à l’hôpital et que beaucoup n’en ressortent pas vivants.

Une polémique que la chanteuse aurait préféré éviter

Aya Nakamura était ensuite invitée dans le 19 45 sur M6 ce samedi. Et à l’occasion de son interview, elle reconnaît avoir pris des risques inconsidérés pour célébrer la sortie de son nouvel album. Malgré tout, elle insiste sur l’importance du port du masque. La chanteuse assure ses fans qu’elle ne commettra plus ce genre d’erreur, comprenant également que son attitude ait pu en choquer plus d’un. Premièrement sur le fait de ne pas tenir ses engagements mais surtout sur son apparent mépris des mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Aya Nakamura sait pertinemment qu’en tant qu’artiste, elle a une influence sur les jeunes générations. Montrer qu’elle respecte les règles pourrait changer la donne et inciter les jeunes à considérer la pandémie avec davantage de sérieux.