Aya Nakamura dévoile à ses fans sa sublime fille, Aïcha, 4 ans, son “amour pur”

Aya Nakamura sort son nouvel album prochainement. Pour l’heure, elle passe le message auprès de ses fans : ce nouvel opus s’annonce très personnel. Pour la première fois, la chanteuse met en scène sa propre fille, Aïcha, dans une vidéo. La petite fille de 4 ans a ravi tous ses abonnés sur instagram.

Son nouvel opus “Aya” dans les bacs le 13 novembre !

Vendredi 16 octobre 2020? Aya Nakamura a mis au parfum ses admirateurs. L’artiste de 25 ans a dévoilé sur son compte instagram une vidéo qui fait la promotion de son nouvel album. Ce nouvel opus sera dans les bas le 13 novembre.

“Pour moi ma fille c’est un amour pur”

Le commentaire de cette vidéo est on ne peut plus simple : “Nouvel album ” AYA ” le 13 novembre”. Mais la vidéo, elle, attire tout de suite le regard. Pour son style, d’abord. Assises sur un découvre Aya Nakamura jouer avec sa fille Aïcha. La petite fait une galipette. Pour cette vidéo, Aya Nakamura a choisi un filtre vintage. “Pour moi ma fille c’est un amour pur”, glisse-t-elle ensuite en voix off. On la suit ensuite se promener dans les bois.

Pour la première fois, Aya Nakamura sort le grand jeu et affiche sa vie privé. “C’est important, la famille, pour moi. C’est la base”, continue-t-elle de dire avec une voix très douce. Elle présente ensuite à ses followers sa famille réunie autour d’un repas.

“C’est important d’avoir ce noyau dur, d’avoir son cercle perso, de pouvoir être soi même”, poursuit-elle. Aya Nakamura brise la glace et invite donc ses fans dans sa sphère privée. Rassurez-vous, à aucun moment le visage de la jeune Aïcha n’est montré. Sa maman préfère la préserver de la célébrité.

Aya Nakamura avait accordé une interview au magazine Society. Elle avait déjà abordé le sujet. Elle avait notamment expliqué que sa fille ne savait pas quel métier exerçait sa maman. “Non, pour l’instant, elle est trop jeune, elle a 3 ans. Et j’ai pas envie qu’elle le sache. On verra, en fait. Tout est dans l’éducation. Ce que j’essaie de lui apprendre, c’est la valeur des choses. J’essaie de faire en sorte qu’elle grandisse comme une petite fille normale. Et quand elle comprendra, elle comprendra”, admettait-elle, pleine de confiance.

