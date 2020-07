Aya Nakamura est comparée à Shrek sur la toile, quand elle apparaît sans maquillage, ni filtre!

Aya Nakamura est une chanteuse très populaire qui a beaucoup de succès. Cependant, ce n’est pas toujours facile d’être si populaire. En effet, les réseaux sociaux s’emparent de votre image. Vos allocutions peuvent être déformées et interprétées pour créer des polémiques en tout genre. Certains diront que c’est la rançon de la gloire. Mais pour Aya Nakamura, c’est la double peine car en plus d’attirer les jalousie quant à sa notoriété, elle est aussi une femme. Ainsi, elle est encore plus jugée sur son physique que d’autres artistes, par les internautes. Twitter n’hésite pas à la comparer à Shrek lorsqu’elle se présente sans maquillage sur internet.

Aya Nakamura en reprend pour son grade sur les réseaux sociaux

Aya Nakamura saura certainement prendre du recul quant à ces critiques. Mais il faut avoir beaucoup de force de caractère pour y parvenir. En effet, elle est si célèbre que ce sont des centaines de messages par jours qui vont la critiquer. Tout le monde se met en bloc sur le même thème et elle doit tenir bon pendant plusieurs semaines avant de voir la polémique s’essouffler. Mais à chacune de ses nouvelles actualités, il y a toujours des internantes pour relancer la machine.

Aya Nakamura annonçait la sortie prochaine de son nouveau hit de l’été. Les fans sont fous depuis cette annonce. Son nouveau tube de l’été est attendu pour le 17 juillet et ses fans trépignent d’impatience. Mais cela aura aussi réveillés les détracteurs de la chanteuse qui n’attendaient qu’un prétexte pour ressortir le dossier « Shrek ».

Les actualités de la star attirent ses fans mais attisent les moqueries des internautes

Jolie Nana sortira donc le vendredi 17 juillet prochain. Et le titre aura inspiré les critiques officiels de la chanteuse. En effet, ils sont toujours là à attendre le faux-pas pour tenter de faire de l’humour et gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Aya Nakamura n’a vraiment pas de chance avec cela. Même lorsqu’elle changeait de coupe de cheveux, les internautes donnaient leurs avis que ces derniers soient plaisants ou non. Mais ne dit-on pas que lorsque l’on ne peut rien dire de gentil il vaut mieux se taire ?

Voir cette publication sur Instagram Basic Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 19 Juin 2020 à 7 :17 PDT

Ce n’est en tout cas pas la philosophie qui anime les réseaux sociaux, et encore moins Twitter. Heureusement, Aya Nakamura avait pu compter sur le soutien de Nabilla à ce moment là et compter de la même occasion sur le soutien des fans de cette dernière.

Un surnom qui lui colle à la peau : « Shrek »

Concernant la polémique autour de son surnom « Skreck » par les internautes, elle aurait deux sources différentes. En effet, cela commence certainement lorsque Aya Nakamura partage une photo d’elle sans maquillage. Mais il y a également un de ses apparitions dans Clique qui laisse suggérer aux internautes cette ressemblance. Dans tous les cas, les propos sont mal placés et ils dénotent d’un manque cruel de respect envers la chanteuse. Mais le plus terrible c’est la rapidité à laquelle ce genre de chose prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Bien cachés derrière leurs écrans, certains n’hésitent pas à jeter de l’huile sur le feu et à attaquer des personnes sans raisons.

Aya Nakamura sans maquillage ressemble beaucoup trop à mon pote Joseph. C’est déstabilisant. — Sophia (@MoroccanStorm) August 20, 2018

Depuis des années c’est la même rengaine pour Aya Nakamura

Ces messages ci-dessus n’ont pas encore tout à fait deux ans. Mais le suivant date de quelques mois. Et ils sont semblent identiques. Finalement, Aya Nakamura n’a pas de repos avec les réseaux sociaux. Il y aura toujours des internantes pour souligner à quel point elle ne leur paraît pas jolie. Pourtant, les goûts et les couleurs sont tellement subjectifs qu’ils ne devraient même pas se discuter. Mais sur les réseaux sociaux les guerres d’opinions sans fins sont monnaie courante. Malheureusement, Aya Nakamura en fait trop souvent les frais.

Aya wallah tu ressemble à Shrek, un homme avec une perruque.

Et ta grosse bouche on dirait kaaris !!! Ton corp de Shrek — A V César (@AVCsar4) March 20, 2020

De plus, il n’aura pas fallu attendre deux ans pour revoir surgir cette attaque. Elle est encore une fois comparée à Shrek sur Twitter paru un internaute qui ne prend pas de gants.

On dirait shrek c’est ouf — Paulo (@MagikGorilla) February 3, 2019

Les internautes devraient se concentrer sur l’artiste et ses talents plutôt que sur son physique

Ce qui est surtout dommage c’est qu’Aya Nakamura est une artiste. Oui c’est une femme et elle se maquille pour s’embellir, mais cela est son choix et ne devrait regarder personne. Ce qui regarde le public c’est ce qu’elle a à offrir en tant qu’artiste. Malheureusement, les internautes parlent davantage d’elle pour son physique que pour sa musique. Au-delà de la rudesse des critiques qu’elle peut recevoir, ce doit être cela qui est le plus difficile à supporter. Les fans d’Aya Nakamura et les personnes sensibles à la cause féministe ne pourront que se révolter de constater que la chanteuse est encore une fois comparée à Shrek. Et elle pourra compter sur eux pour la défendre.

En attendant, il faut espérer qu’Aya Nakamura se soit forgée une carapace assez épaisse pour rester forte malgré les critiques. Espérer qu’elle ne soit pas atteinte en profondeur par rapport aux méchancetés gratuites qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. Et enfin, lui souhaiter du succès pour son nouveau titre. Un succès qui est déjà au rendez-vous pour tout le reste de ses projets. Aya Nakamura ne baissera pas les bras et saura faire le tri de ce qui est bon à prendre. En effet, il n’existe pas de publicité qui soit mauvaise dit-on. Et même si certains se moquent d’elle, au moins ils parlent d’elle.