Aya Nakamura “ingérable”, multiplie “les gros caprices” ses proches balancent, et ça fait mal!

Avec la sortie de son nouvel album qui cartonne déjà, Aya Nakamura semble s’être laissé pousser des ailes. Un comportement qui agace d’ailleurs certains de ses proches !

Aya Nakamura confirme ses talents d’artiste avec son 3eme album qui connaît un succès fou. Mais cela donne-t-il le droit à la chanteuse de faire des caprices ? Les journalistes du magazine Paris-Match ont mené l’enquête et leurs conclusions font froid dans le dos : « En pleine promotion de son troisième album, la chanteuse multiplie les caprices et agace son entourage comme sa maison de disques », dévoilent-ils grâce à des sources proches de la chanteuse.

En effet, depuis plusieurs semaines, les critiques à l’égard d’Aya Nakamura se multiplient. Son comportement fait souvent penser à celui d’une petite fille gâtée qui n’en fait qu’à sa tête. Récemment, Yann Barthès l’a ainsi invitée sur le plateau du Quotidien sur TMC. Mais à la dernière minute, cette dernière a décidé de ne finalement pas venir. Au lieu de faire la promotion de son album, elle a passé la soirée à faire la fête malgré le confinement, sans respecter les gestes barrière.

Son entourage ne la recadre pas !

“Le problème, c’est son entourage qui ne la recadre pas.”, expliquent ainsi nos confrères de Paris-Match. “Des heures de préparation sont nécessaires à chacune de ses apparitions. Et personne ne regarde la montre. Parce que personne n’est là pour ça. Dans son label, tous ont baissé les bras, refusant de gérer l’ingérable. Son manager aussi a pris les voiles”. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons été très choqué d’apprendre ça, nous étions à mille lieux de penser que l’interprète de Djadja avait un tel comportement !

Et puis, l’attitude d’Aya Nakamura qui n’est vraiment pas passée auprès du public, c’est son arrogance vis-à-vis de Matt Pokora. La chanteuse l’a clairement moqué dans un tweet au sujet des MTV EMA 2020, « Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10 ».

Matt Pokora a ensuite été forcé de se justifié sur le plateau de Cyril Hanouna, sur C8. Fair-play, ce dernier a calmement rappelé qu’il y avait une grosse différence entre le Top 10 des ventes virtuelles en streaming et les ventes physiques. «Elle mérite il n’y a aucun problème, elle a fait une erreur quand elle parle de Top 10. C’est le Top 10 streaming? Je n’y suis pas, a-t-il concédé. Par contre le Top 10 physique j’y suis depuis 17 ans. Le Top 10 de remplissage de tournée j’y suis depuis 17 ans».

Le public streaming, c’est beaucoup de touristes.

Et de poursuivre : «Il y a juste deux générations qui s’opposent : celle d’une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis 3 ans qui est très stream. Le problème du public streaming c’est que c’est aussi beaucoup de touristes. Ce sont des gens qui n’achètent pas forcément, ils ont un abonnement, ils cliquent, c’est le buzz du moment, donc elle a beaucoup de gens qui l’écoutent, ça c’est une certitude, mais quand on vend 500 000 albums dont les 3/4 sont en streaming, on ne peut pas se garantir que c’est 400 000 super fidèles qui vont voter. Moi quand j’en ai 300 000, j’en ai 300 000 qui votent comme des brutes», a-t-il expliqué, sûr de lui, avant d’asséner : «Je n’ai pas besoin de me justifier».