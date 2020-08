Aya Nakamura nous régale avec un déhanché « hot » et montre ses mamelons en live !

Aya Nakamura, la chanteuse francophone la plus écoutée en ce moment, a enflammé la toile ! Lors d’une séance de danse endiablée sur le réseau social Snapchat, elle dévoile ses mamelons !

Aya Nakamura fait un véritable carton sur les ondes avec son nouveau tube Jolie Nana, qui a été écouté 10 millions de fois en trois jours ! Ce nouveau single a été classé numéro 1 sur l’ensemble des plateformes de musique dès sa mise en ligne ce vendredi 24 juillet dernier. Alors que ce dernier hit a été écouté près 3,5 millions de fois dans l’hexagone, il enregistre également 6 millions d’écoutes en streaming dans le monde.

Son clip, qui vient d’être dévoilé, est une véritable réussite qui a immédiatement rencontré l’adhésion du public. Lumière parfaite et scénario travaillé, ce film est également rempli d’humour. Dans ce clip, on retrouve Aya chez la coiffeuse, avec l’humoriste Camille Lellouche dans le rôle de la copine bavarde et de l’actrice Karidja Touré. Une séquence qui enregistre pas moins de 11 millions de vues sur YouTube, à ce jour !!

Voir cette publication sur Instagram MERCI 🙏❤️ Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 27 Juil. 2020 à 8 :40 PDT

Son précédent album Nakamura en 2018 avait été certifié double disques de platine avec plus de 400 000 exemplaires vendus. Un record en ces temps de crise, et une notoriété qui dépasse les frontières pour cette artiste franco-malienne. Aya Nakamura est devenue également une vraie star aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, en Suède et dans de nombreux autres pays. La chanteuse s’est même payée de battre des records d’écoute en Hollande, chose extrêmement rare pour une artiste féminine francophone. Un record qui était détenu jusque-là dans ce pays par Édith Piaf… Depuis la sortie de son titre Djada, le 6 avril 2018, qui l’avait révélé, plus rien n’arrête la jeune chanteuse de 25 ans qui enchaîne tous les succès. Chaque titre est un véritable tube.

Jolie nana qui parle d’une déception amoureuse, est un nouveau single prélude à son nouvel album qui devrait paraître octobre prochain. Et le clip de ce dernier opus, est toujours simplement une réelle réussite avec d’autres stars qui font le show avec elle.

Voir cette publication sur Instagram Le clip est disponible sur YouTube 🍕☀️💃🏾 #jolienana Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 17 Juil. 2020 à 7 :04 PDT

La chanteuse la plus en vogue du moment vient donc de poster une nouvelle story sur Snapchat. Sur cette dernière, on voit la jeune femme en train de s’amuser avec ses amis dans une voiture sur son dernier titre, mais aussi dans une salle de bain dans une tenue des plus flatteuse. Puis, on la voit entamer une danse endiablée, vêtue d’un petit haut beige avec un décolleté ultra profond qui révèle son buste très généreux jusqu’à en voir ses mamelons. Un petit accident qu’elle n’a tout de fois pas supprimé.

En attendant la sortie de ce prochain album, il est sûr et certain que comme chaque année depuis plus de trois ans, Aya Nakamura inondera les ondes avec son nouveau titre Jolie nana qui est encore bien parti pour battre des records. Après le célébrissime Djaja, c’est donc une autre titre de la jeune artiste en vogue qui s’apprête à devenir le véritable carton de l’été. Grâce à son style particulier et à des paroles qui touchent leur cible, Aya Nakamura compte aujourd’hui une réelle communauté qui semble réellement adhérer à son univers.