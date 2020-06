Aya Nakamura se fait « violemment dézinguer » avec sa nouvelle coupe de cheveux, Nabilla la défend

Aya Nakamura est une jeune chanteuse de 25 ans. Sa carrière explose grâce aux réseaux sociaux et c’est grâce à Youtube d’abord qu’elle commence à se faire connaître. Mais avec la gloire arrive toujours son lot de détracteurs. Et Aya Nakamura ne peut visiblement pas changer de coupe de cheveux sans recevoir des avis réprobateurs. Cependant, la jeune femme peut compter sur Nabilla pour la soutenir.

Aya Nakamura est encore une fois la cible de critiques acerbes sur Twitter

Aya Nakamura est une très belle femme en plus d’être un chanteuse très populaire. Mais certaines personnes devraient se mettre dans l’idée que son succès auprès du public, ne permet pas pour autant à ce même public de la juger sur son physique. Avec les réseaux sociaux, tout le monde y va de son avis. Et si celui-ci est négatif, cela semble encore plus pertinent. En effet, les réseaux sociaux permettent à la fois que tout le monde puisse prendre la parole de la même manière et aux yeux de tous. Mais il permettent, également donc, à des personnes de s’exprimer sur un sujet qui ne les regarde pas foncièrement. Et surtout, de tenir des propos violents sans être inquiétés. En effet, cela est plus simple de se cacher dernière son écran pour donner son opinion. Et surtout lorsque celle-ci constitue une attaque personnelle sur le physique d’autrui.

Pourquoi quand Aya Nakamura elle mets une photo d’elle, il y a toujours un débat sur sa beauté??? — VIEUX BIJI ⚜️ (@ChaaBangz) June 20, 2020

Des internautes prennent sa défense

De plus, Aya Nakamura n’a jamais caché aimé porter des perruques. Elle change de style comme elle l’entend et elle aime jouer avec différentes allures. Et lors d’une interview pour le Cosmopolitan, édition française, elle allait même encore plus loin. Aya Nakamura allait alors jusqu’à revendiquer le côté artificiel de ses choix vestimentaires et d’accessoires. Oui, ses ongles sont faux, elle est maquillée, elle a de faux cils… et elle ne fait pas semblant que tout est vrai. Au contraire, elle sait et assume aimer le côté artificiel de la beauté et de la mode. Mais pour des raisons obscures, il semblerait que les internautes aient décrété qu’elle n’en avait pas le droit. Pire encore, elle essuie des remarques si désobligeantes que ses fans montent au créneau pour la défendre.

Aya Nakamura elle doit avoir un mental de ouf. Chaque fois qu’elle poste c’est des centaines de commentaires du style « Lukaku féminin » « même nue je la touche pas » « on dirait un homme »…

L’énergie que vous mettez en la dénigrant c’est terrible hein, on dirait on vous paye. — SASUKÉ 2愛 (@PianYvan) June 20, 2020

Le niveau d’insultes sur son physique qu’Aya Nakamura reçoit au quotidien est vraiment abjecte. Elle doit se taper et le sexisme et le racisme, quand on ne lui retire pas son humanité en la comparant à un animal.

Ce degré de harcèlement en dit long. SMH. — Puff Mammy. (@PaolaAudrey) June 20, 2020

La nouvelle coupe d’Aya Nakamura

Alors que Aya Nakamura partageait une photo de sa nouvelle coupe de cheveux sur les réseaux sociaux, elle va subir deux vagues de plein fouet. Les deux vagues vont déferler dans les commentaires en même temps avant de finir par s’affronter. La première n’est que compliments et la seconde n’est faite que de critiques. Malgré les remarques désobligeantes que doit essuyer Aya Nakamura, elle peut compter sur les personnes qui lui ont fait des compliments. Car elles ne permettent pas à ceux qui critiquent de le faire de la sorte. En effet, les propos sont parfois trop violents pour pouvoir les laisser passer. Il n s’agit plus d’une simple coupe de cheveux mais d’un combat pour le respect de la femme et de ses choix. De plus, certains des fans de la chanteuse s’offusquent de constater qu’Aya Nakamura suscite toujours ces deux vagues de réactions lorsqu’elle publie une photo.

La chanteuse peut compter sur le soutien affiché de Nabilla

Sur Twitter, les propos des détracteurs d’Aya Nakamura sous cette photo sont révoltants. Et beaucoup de ses fans s’offusquent d’un tel engouement pour la critiquer. Même les personnes qui ne sont pas forcément fans de la chanteuse, ne peuvent pas tolérer un tel mépris à son égard. Il faut dire que chaque fois qu’elle partage une photo, elle est attaquée de la sorte. Malgré les nombreux commentaires de haine, des personnes prenant position pour les faire taire. Ils défendent l’honneur d’Aya Nakamura et ils ne sont pas seuls dans ce combat. Car Nabilla fait elle aussi partie des défenseurs de la chanteuse. Elle partage en effet la photo d’Aya Nakamura en indiquant qu’elle est magnifique.

Une belle preuve de soutien de la part de la star des people pour la jeune chanteuse. Et sous la publication de Nabilla, tout le monde s’accorde pour reconnaître la beauté d’Aya Nakamura. Dans cette section de Twitter, les commentaires sur la nouvelle coupe d’Aya Nakamura font l’unanimité ! Et les internautes se pressent également pour remercier Nabilla de son partage. Avec le poids médiatique de Nabilla, certains des détracteurs d’Aya Nakamura pourraient se raviser. C’est une petite bulle d’air finalement que Nabilla offre à la chanteuse. Et également aux fans d’Aya Nakamura. Car ils en ont plus qu’assez de devoir se défendre d’apprécier sa musique, son style et surtout de constater qu’elle ne peut pas faire ce qu’elle veut sans recevoir un torrent de critiques. Des critiques que les internautes qui défendent Aya Nakamura taxent de sexiste, de raciste et de misogyne.

La fin des insultes sur Twitter n’est pour demain

C’est donc une nouvelle occasion pour constater que les réseaux sociaux sont un vecteur de solidarité et de liberté d’expression. Mais également de constater que cet usage peut être à double tranchant. Lorsque ces valeurs se mettent au service de nobles causes, c’est la société qui avance. Mais lorsqu’elles ne servent qu’à attaquer le physique d’une personne, c’est assez dégradant pour tous les utilisateurs finalement.