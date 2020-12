Aya Nakamura se fait dézinguée par Patrick Sébastien, “C’est pas ma came”

Absent depuis de longs mois de la télévision, Patrick Sébastien s’apprête néanmoins à faire son retour pour les fêtes de fin d’année. Dès lors, c’est l’occasion pour le célèbre présentateur de répondre à quelques interviews. Face à la presse, l’ancienne star des samedis soir livre son appréciation sur les artistes de la nouvelle génération. Ainsi, plusieurs chanteurs paraissent bien loin de le convaincre. Dès lors, Patrick Sébastien n’hésite pas à parler en termes peu élogieux d‘Aya Nakamura et de Jul.

Aya Nakamura : des nouvelles critiques visent la chanteuse

L’interprète de Tourner les Serviettes se lâche dans la presse

En cette période de fêtes fin d’année, Patrick Sébastien va faire son retour simultanément sur C8 et sur TF1. Après avoir quitté les écrans en 2018, ses fans pourront donc bientôt le retrouver à l’antenne. Aussi, il est l’objet d’un grand nombre de sollicitations pour évoquer ce retour à la une. Dans une interview accordée au magazine 100 % Programmes TV, ses fans ont pu découvrir un Patrick Sébastien en grande forme.

Car comme à son habitude, le célèbre animateur est une fois de plus loin d’avoir sa langue dans sa poche. Pourtant, c’est toujours avec un grand respect qu’il parle des autres artistes. Cependant, certains ne font pas partie de ses coups de cœur. Par exemple, Aya Nakamura n’est probablement pas la chanteuse qu’il écoute le plus ! LD People revient sur cet entretien dans lequel le présentateur parle sans faux-semblant de ceux qu’il apprécie et de ceux qu’il aime moins.

Pas son style de musique

Face aux journalistes, Patrick Sébastien parle en toute franchise. Ainsi, il se confie sur les artistes qui sont pour lui les meilleurs représentants de leur génération. Parmi ceux-ci, il parle de Vianney, Julien Doré, Gims, Bigflo et Oli et Soprano. D’ailleurs, il ne manque pas d’éloges pour ces célébrités. Car pour lui, ils sont de véritables artistes. Pourtant, d’autres ne trouvent pas grâce à ses yeux. ” J’ai plus de mal avec Aya Nakamura ou Jul. J’ai l’impression que ces chanteurs ne comprennent pas ce qu’ils disent “. Comme à son habitude, l’animateur souhaite jouer la transparence. Pourtant, il reconnaît que ces stars ont du talent. Mais c’est loin d’être ” sa came “ comme il le dit. Voilà donc la chanteuse la plus en vue du moment une nouvelle fois clashée.

Car effectivement, ce n’est pas la première fois qu’Aya Nakamura est la cible de certaines attaques. Certains lui reprochent d’utiliser une manière de parler à mille lieues de ce qu’ils connaissent. Mais comme le rappelle la chanteuse, il faut d’abord s’intéresser à son univers pour la comprendre. Alors problème générationnel ou simplement goûts musicaux différents ? Il semble difficile de le dire. Mais vu le succès d’Aya Nakamura, l’avis de Patrick Sébastien semble très loin d’être partagé par tous les fans. Et comme le dit l’expression, il en faut pour tout le monde ! Alors si vous aimez Patrick Sébastien, retrouvez-le bientôt sur TF1 ou sur C8. Et si vous préférez Aya Nakamura, les occasions de l’écouter sont nombreuses ! Chacun se fera son opinion…