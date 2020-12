Aya Nakamura se venge des NRJ Music Awards? Les internautes sont choqués

Aya Nakamura a reçu le prix de l’artiste francophone de l’année aux NRJ Music Awards. Mais en parallèle, elle recevait aussi le prix de la révélation internationale de l’année aux LOS40 Music Awards. La chanteuse a fait des vidéos pour remercier ses fans d’avoir voté pour elle et de lui avoir parmi de décrocher ces trophées. Mais ce qui a interpellé les internautes c’est la différence de standard entre les deux vidéos de remerciements. Découvrez quelles sont les différences dans cet article détaille de LDPeople. Nous vous exposons le sentiment des internautes sous le choc, qui imaginent qu’Aya Nakamura est en fait rancunière.

Aya Nakamura tente de faire payer Nikos Aliagas pour son ancienne gaffe ?

Aya Nakamura n’aurait pas digéré un affront involontaire que lui avait fait Nikos Aliagas d’après les utilisateurs de Twitter. Et pour preuve, ils se servent des deux vidéos de remerciement de la star. En effet, pour les NRJ Music Awards, Aya Nakamura adresse un message simple et concis, qui manquerait presque d’enthousiasme. Un message dans lequel elle remercie ses fans mais ne s’étale pas dans la complaisance. Tandis que pour LOS40 Music Awards, la chanteuse sort sa plus belle robe et détaille un long message avec un large sourire. Pour les internautes il est très clair qu’Aya Nakamura a une dent contre les NRJ Music Awards. Chez LDPeople, nous ne pensons pas qu’il faille prendre cela très au sérieux. Mais dans le doute, nous vous exposons les faits pour que vous puissiez vous faire votre idée.

Aya Nakamura avait vu son nom être écorché par Nikos Aliagas, présentateur des NRJ Music Awards. Nous étions alors en 2018 et c’était la première nomination de la chanteuse à l’occasion de cette prestigieuse cérémonie. Tout le monde avait alors pu constater que la belle s’était vexée, malgré les plates excuses de l’animateur. Ainsi, les internautes supposent qu’Aya Nakamura est encore très en colère contre Nikos Aliagas et qu’elle prend sa revanche en privilégiant LOS40 Music Awards plutôt que les NRJ Music Awards.

Les réseaux sociaux de la star évincent les NMA au profit des LOS40 Music Awards

La chanteuse ne parle que de son prix de révélation internationale de l’année sur les réseaux sociaux. Vidéo, publication tenue, tous les efforts sont pour LOS40 Music Awards et très peu de chose finalement pour les NRJ Music Awards. Qu’il s’agisse de Twitter ou d’Instagram, sa préférence est affichée. En revanche, est-ce que cela signifie pour autant qu’Aya Nakamura a encore une dent contre Nikos Aliagas ? S’agissait-il réellement d’une vengeance ? Difficile de le dire avec assurance. Car si c’était le cas, elle fait aussi un mauvais coup à tous ses fans en France au lieu de ne s’en prendre qu’à celui qui lui a causé du tord par le passé. De plus, tout cela à supposer qu’elle se souvienne de cette affaire anodine.

Félicitations à @AyaNakamuraa pour avoir remporté la révélation internationale de l’année lors de la cérémonie #LOS40MusicAwards ! ❤️pic.twitter.com/qJRfXyI7Ew — Aya Nakamura Crave (@AyaCrave) December 5, 2020