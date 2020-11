Aya Nakamura: ses confidences sur l’amour, les câlins… sans aucun tabou! Pour la 1ère fois

Le vendredi 13 novembre 2020, Aya Nakamura a réjoui ses fans. Ce jour-là, son nouvel album “Aya” sortait dans les bacs. A cette occasion, elle a accepté de se livrer à une interview très secrets pour le magazine Télé Star.

Aya Nakamura vit actuellement sous le feu des projecteurs! Et d’autant plus depuis le vendredi 13 novembre 2020, jour où elle a sorti son nouvel opus Aya. Sur les plateformes d’écoute, son album se classe déjà parmi les plus écoutés sur les différentes plateformes de streaming musical. Dans ses chansons, la jeune femme se lâche davantage que ses deux précédents albums. On sent une évolution et même une grande prise de liberté. Elle raconte l’amour mais également les étreintes des corps.

Ces thèmes “caliente”, elle ne tient pas à en faire des tabous. C’est ce qu’elle a confié aux journalistes du magazine Télé Star, ce lundi 16 novembre 2020. La chanteuse de pop urbain veut renouveler les paroles de relations physiques entre un homme et une femme. Pour elle, c’est quelque chose de “naturel et en parler, aussi“.

“Quand les hommes chantent ce genre de trucs, ça ne choque personne.”

“Il n’y a pas de mal. Cela fait partie des choses de la vie“, a-t-elle confié dans les colonnes de Télé Star. Elle ne comprend pas pourquoi ce sujet devrait être qualifié de sale ou de honteux. . “Les femmes ont les mêmes besoins que les hommes. J’ose le dire. Quand les hommes chantent ce genre de trucs, ça ne choque personne. Si je peux apporter de la confiance en soi à certaines filles, tant mieux.” Vous l’aurez compris, Aya Nakamura veut pouvoir explorer cette question sans choquer ses fans pour autant.

Mais les mots qu’elle pose dans ses textes, elle les choisit avec talent. Ainsi, avec elle, pas de mot cru ou de vulgarité. L’artiste née à Bamako ne conçoit d’ailleurs pas cet album sans évoquer l’amour, le vrai. Ce n’est sûrement pas un hasard si elle vient de rendre publique sa relation avec son producteur, Vladimir Boudnikoff.

Quand on lui demande si elle lui dédie ses chansons d’amour, Aya Nakamura joue pourtant la carte du mystère. “Si j’ai un truc à dire, je le dirai peut-être à la personne concernée.”, préfère-t-elle répondre. En revanche, une chose est sûre : aujourd’hui, son coeur n’est plus à prendre.

Aya Nakamura craque pour les hommes qui ont de l’assurance

Finalement, la jeune femme se dévoile dans ce nouvel album, mais également au fil de cet interview avec nos confrères. Elle n’hésite pas à révéler quel type d’homme la séduit. L’interprète de Djadja a en effet besoin de se sentir aux côtés d’un homme qui la rassure. “Si je suis avec un homme qui a moins d’assurance que moi, ça va pas le faire. Je pars du principe que sans amour, on n’a presque plus de vie“, a-t-elle confié. En se laissant aller à plus de transparence, l’artiste de 25 ans se rapproche de ses fans qui la découvrent un peu plus chaque jour. A coup sûr, ce troisième album va connaître un joli succès.