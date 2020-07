Aya Nakamura stoppée par la Police en pleine production, cette vidéo fait le buzz

Alors qu’Aya Nakamura était entrain de tourner son prochain clip en extérieur, deux motards de la police, lancés à la poursuite d’un homme à moto, ont surgi sur les lieux. Ces images, qui ont été forcément partagées sur les réseaux sociaux, font le buzz depuis. Explications.

Jolie Nana, prochain grand succès de l’été ?

Alors que les grandes vacances ont déjà débuté depuis quelques jours, le son de l’été n’a pas encore eu le temps de sortir. Problème d’inspiration ? Retardement à cause du confinement ? Personne ne sait. Alors les français doivent-ils s’inquiéter ? Il semblerait que non puisque Aya Nakamura est de retour. En effet, la chanteuse vient d’annoncer une belle surprise à ses fans : la sortie prochaine de son nouveau morceau : intitulé Jolie nana. Cette nouvelle chanson met déjà ses millions de fans en ébullition. En attendant, on peut d’ores et déjà profiter de quelques secondes du clip qui accompagnera la chanson.

Evidemment, pour en découvrir plus, il faudra patienter jusqu’au 17 juillet prochain ! D’autres extraits seront peut-être diffusés en attendant la sortie officielle, mais rien n’a été annoncé pour le moment. Mais en tout cas une chose est certaine, la police qui fait irruption dans son clip, va faire du bien à la chanteuse, qui veut surfer sur le succès de ces nombreuses chansons : Djadja, Pookie etc…

Il faut dire que depuis la sortie de son album « Nakamura », en 2018, la jeune femme tutoie les sommets de classements. Le disque, certifié double platine en France s’y est écoulé à 400.000 exemplaires. Il a également fait un tabac dans toute l’Europe, notamment en Belgique et aux Pays Bas. Alors prochain succès ou pas ? C’est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines.

Un buzz qui n’était pas prévu

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Aya Nakamura est tout d’abord accompagnée par d’autres acteurs assis sur des quads. Mais le tournage de la vidéo est rapidement interrompu par… une course poursuite ! Une course poursuite qui concerne un motard, pris en chasse par plusieurs policiers à moto. Si l’on ne sait pas encore si c’était une mise en scène de la chanteuse pour faire le buzz, il paraît évident que le bruit que fait cet incident va permettre à l’interprète de Pookie de surfer sur la vague.

Evidemment, les internautes ont pris le temps de réagir à la vidéo. Si certains étaient plutôt choqués par la situation, d’autres ont été amusés : « Non vraiment cette course poursuite en plein tournage c’était inédit du jamais vu gravé à tout jamais dans ma mémoire wallaye« , a par exemple déclaré la comédienne Karidja Touré. On pouvait également lire des commentaires comme : « Ça va faire le buzz direct, faut complètement le mettre dans le clip« , « Ça faisait pas parti du tournage ça on est d’accord ? »,« La course poursuite en plein tournage de clip… C’est fou ». Et pour preuve que rien a été mis en scène, Aya Nakamura a pris le temps de répondre à un internaute qui disait « Continue, tu vas avoir des problèmes » en disant : « J’ai rien fait moi ! ».