Aya Nakamura “sublime” en (Bikini), la toile est totalement conquise !

La chanteuse Aya Nakamura passe ses vacances au soleil. Pour ce mois d’août, elle se dévoile au bord d’une piscine et le moins qu’on puisse dire c’est qu’en maillot de bain, elle met tout le monde d’accord !

Aya Nakamura: La nouvelle reine de la pop française séduit pour sa musique mais aussi pour son style. C’est ce qu’on peut découvrir sur son compte instagram, où la nouvelle star incontestée du moment décline ses tenues aussi diverses que variées :

Robes à épaule nue ou à décolleté profond, veste streetwear ou combinaison très près du corps et unicolore… Mais c’est bien sûr en maillot de bain qu’elle met tout le monde d’accord. En effet, sa communauté de 2,4 millions de followers a complètement craqué pour sa dernière photo, mise en ligne hier dimanche 16 août.

Assise sur un transat au bord d’une piscine, habillée d’un magnifique maillot deux pièces triangle, elle regarde droit dans l’objectif. Pour accompagner le cliché elle écrit : “Bébé pour toi y’a tout 💕”.

Aya Nakamura, c’est l’artiste IN-CON-TOUR-NABLE. Elle s’est faite connaître par le single de son deuxième album, Djadja, au rythme entêtant que tous ses fans fredonnent. Son succès va bien au delà de nos frontières. Afrique francophone, Suisse, Belgique mais aussi Pays-Bas ! Dans ce pays, c’était même la première fois qu’une artiste de langue française se classait au top des ventes depuis…. Edith Piaf en 1961 avec Je ne regrette rien. C’est dire si son succès est énorme et ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle est désormais adoubée par les plus grands comme Madonna ou encore Beyoncé. Actuellement artiste française la plus écoutée dans le monde, elle s’est hissée numéro 1 sur les plateformes d’écoute en ligne comme Deezer ou Spotify grâce à son nouveau titre Jolie Nana.

L’artiste qui voulait travailler dans la mode ne regrette rien de sa carrière fulgurante. Et elle ne rate pas une occasion pour mettre en valeur son talent comme ses courbes de rêve. Ses fans la couvrent de compliments mais gare aux jalouses qui guettent ! Il y a à peine quelques jours, une chanteuse nommée Grace Mbizi a lancée une fausse rumeur pour atteindre l’artiste originaire du Mali. Grace Mbizi, autrement surnommée “La s*xy”, a partagée une vidéo d’elle devant le commissariat du 20ème arrondissement à Paris. La concurrente se plaignait d’avoir été tapée par Aya Nakamura dans un bar à chicha situé dans les Champs-Elysées, la veille de sa plainte. Son accusation s’est vite révélée fausse car Grace Mbizi était tombée toute seule… la faute à ses talons tellement hauts qu’ils ne lui permettaient pas de garder l’équilibre !

En tous cas cette affaire n’a pas entachée sa réputation auprès de ses fans qui ont multiplié les compliments : “T’es magnifique“, “Quelle reine” ou encore “Jolie nana”, clin d’oeil au titre de son dernier single. Reste un mystère, le destinataire de ce cliché. Qui est donc celui que Aya Nakamura appelle “bébé” dans son commentaire ? Affaire à suivre !