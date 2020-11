Aya Nakamura torpille méchamment M. Pokora c’est violent! “Il a gagné pour quels sons? Suite à sa victoire des MTV EMA 2020

La chanteuse Aya Nakamura s’en est pris violemment à M. Pokora suite à sa victoire aux MTV EMA 2020. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 25 ans n’a pas hésité à faire entendre sa déception. Mais le pire, c’est qu’elle n’est pas la seule !

Ce dimanche 8 novembre, la cérémonie des MTV EMA a récompensé les meilleurs artistes internationaux. Sous le drapeau français se sont affrontés Soprano, Vitaa & Slimane, Aya Nakamura, M. Pokora, et Gims. Et c’est ce dernier qui a finalement décroché le trophée, à la plus stupéfaction d’Aya Nakamura.

“Merci du fond du cœur pour ce trophée, a déclaré l’artiste strasbourgeois. Je suis très heureux d’être l’artiste français de l’année aux MTV EMA. C’est la première fois, je sais que vous avez voté comme des fous, alors merci du fond du cœur, je vous le dois comme je vous dois tant de choses.”

Voir cette publication sur Instagram J’veux loubou,beaucoup d’sac 🤓🖤 Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 3 Nov. 2020 à 9 :02 PST

En ces temps de crise, ses pensées sont allées à tous ses collègues qui souffrent du confinement : “ J’aimerais dédier ce trophée à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l’événementiel, de la culture. Je pense très fort à vous et j’espère qu’on se retrouvera très vite sur scène ou sur les routes. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et je vous embrasse. À bientôt”, a-t-il conclu.

Aya Nakamura le lynche mais efface ensuite son message !

La chanteuse Aya Nakamura s’est aussitôt gentiment moqué du vainqueur auprès de ses fans : “Il a gagné pour quelle sons ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10”. Mais elle a rapidement effacé ce message. En effet, il faisait tâche vis-à-vis de ce qu’était en train de vivre le principal intéressé.

Ce dimanche, M. Pokora annonçait plein de tristesse le décès de son ami et producteur Cyril Colbeau-Justin : “Cyril est le premier producteur de cinéma à avoir cru en moi et à vouloir produire un film pour moi. On le fera… Pour toi…”.

Voir cette publication sur Instagram 🔋bientôt une grande nouvelle… Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 8 Nov. 2020 à 2 :17 PST

Plus tard, M. Pokora a partagé une photo pour annoncer la réédition de son dernier album, prévue pour décembre. En revanche, il n’a pas réagi à la critique d’Aya Nakamura. Les commentaires négatifs ne se sont pas arrêtés pour autant. Matt Houston a lui aussi regretté de voir M Pokora repartir avec le trophée.

Matt Houston se moque même de son physique

“Quand l’arnaque continue, enfin quelqu’un qui se mouille. Aya Nakamura merci.”, a-t-il relayé dans une story sur Instagram. “Et il a de toute façon rarement été dans les tops, ou il en est très vite ressorti ce man. Non, aucun classique, juste sa moustache laide là”.

Plein d’amertume, il a enfoncé le clou en publiant un nouveau post sur son compte Instagram : “Il n’y a rien a effacer. Lui, c’est une salope ! Comment ce fils de pute gagne tout le temps sans avoir fait que dalle ? C’est nous la culture. Respectez-nous un peu c’est quoi. Y’aura pas de prochain Johnny ici “. M. Pokora n’a pour l’heure toujours pas réagi…