Aya Nakamura très amoureuse: Elle officialise enfin dans les bras d’un homme magnifique!

Alors qu’Aya Nakamura a tout juste sorti le clip de sa nouvelle chanson “Doudou“, il semblerait que la chanteuse soit très proche d’un jeune homme. Tout le monde se demande donc si la jeune femme était en couple avec lui. Et bien nous avons la réponse.

Aya Nakamura fâchée avec son ex

La toute dernière fois qu’Aya Nakamura avait pris la parole sur sa vie sentimentale, c’était en mars dernier sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas ce que vous croyez puisqu’à ce moment-là elle avait fait passer un message explicite à ses ex en évoquant : “la bonne taille”, avant de lancer : “Big Up à mes ex les nains de jardin”. Un message qui n’avait pas fait plaisir à Niska, le dernier amour de la chanteuse. Ce dernier avait alors déclaré : “Y en a qui parle d’Ex c’est même pas réciproque… Ex coup d’un soir ouais… Ex plan… Extraction de la chambre juste après… elles exagèrent“.

Ver esta publicación en Instagram AIME MOI DOUDOU 💫 Una publicación compartida de LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) el 9 Oct, 2020 a las 3:17 PDT

Mais d’après Aquababe, Aya Nakamura a bien été en couple avec Niska et elle a pris son sac parce que le jeune homme était violent avec elle. En mars 2019, il a donc fait une publication en affirmant que lorsque les deux étaient en couple, la jeune femme aurait été frappée. Pour prouver sa bonne foi, il a posté une photo de la chanteuse avec le visage tuméfié. Peu après, l’interprète de “Pookie” a déclaré que tout était vrai. On comprend maintenant pourquoi elle a une dent contre lui.

Aya officialise sa relation avec son producteur

Comme à son habitude, c’est par le biais des réseaux sociaux qu’Aya Nakamura annonce les bonnes nouvelles. Cette fois-ci, la chanteuse vient de confirmer être en couple. En effet, il semblerait que la jeune femme serait tombée amoureuse de son producteur Vladimir Boudnikoff. Ainsi, dans une story sur son compte Instagram, l’interprète de “Pookie” a partagé une photo d’elle enlaçant son nouvel amoureux. En légende on pouvait lire : “Mon Lossa”. Ce terme signifie ici que c’est une personne rusée, voire un bogoss. Il faut dire que les rumeurs de relation entre les deux étaient déjà présentes il y a quelques semaines.

Les amis, c’est officiel ! @AyaNakamuraa n’est plus un coeur à prendre… 😏

Son mec, c’est lui ⬇️

👫❤️ La star #NRJ a officialisé son couple en postant cette Story sur #Instagram ! pic.twitter.com/OJEyulcprE — NRJ (@NRJhitmusiconly) October 19, 2020

A ce moment-là, Aya Nakamura avait laissé de nombreux commentaires sous les publications de Vladimir sur les réseaux sociaux. On a notamment pu lire des commentaires comme : “Beau Gosse” sous l’un de ses clichés sur Instagram. Le producteur est assez connu dans le métier puisque d’après le site du label Studio Vova, il a débuté sa carrière en faisant ses premiers clips pour des artistes indépendants à l’âge de 18 ans : “Remarquées pour leur atmosphère filmographie et la qualité de leur photographie, ses productions ont régulièrement rencontré le succès sur les plateformes vidéo du net et bénéficié de diffusions sur des chaînes musicales françaises et étrangères” apprenait-on.