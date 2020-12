Aya Nakamura trompée par Vladimir Boudnikoff balance tout, et ça fait mal !

La chanteuse connaît un fort succès depuis trois ans et depuis lors elle aurait récemment trouvé l’amour auprès de son producteur: Vladimir Boudnikoff.

Mais les derniers événements ne s’annoncent pas roses et il s’agit d’un véritable coup de massue pour la chanteuse et LD people vous raconte tout sur ce triste revirement de situation.

Vladimir Boudnikoff, producteur et compagnon de la chanteuse entretiendrait depuis peu, une liaison depuis plusieurs semaines avec quelqu’un d’autre selon StarMag.

Fin septembre, Aya Nakamura avait déjà déclenché une polémique après avoir planté l’émission Quotidien à la dernière minute… avant d’aller faire la fête sans masque ! La star de 25 ans n’avait pas eu d’autre choix que de faire son mea culpa.

Aya Nakamura croyait pourtant beaucoup à ce couple, après certaines déceptions. Elle avait du mal à en parler au départ mais comme elle semble très amoureuse, la chanteuse a décidé de ne plus se cacher.

Finalement, pas un réel compte de fées comme elle le croyait…

Selon les informations de nos confrères, son compagnon aurait une double vie.

Depuis un mois, Vladimir Boudnikoff serait en couple avec Jessica, la directrice artistique d’un rappeur célèbre.

Agée de 40 ans, la maîtresse du jeune homme est également une amie d’Aya Nakamura, « J’étais là avant Aya. Je connais bien Aya. Ensemble on est sorties faire la fête plusieurs fois » a affirmé Jessica lors d’un entretien.

De son côté la chanteuse de Dja Dja s’est « trop précipitée » et n’aurait jamais dû « officialiser son idylle avec Vladimir au bout de si peu de temps ».

Assez triste, la maman de deux enfant a souhaité expliquer la situation : « Elle croit que leur histoire est sérieuse, mais ce n’est rien d’autre qu’une amourette pour Vlad’. Un mec, doux, simple et bosseur. Mais il n’est pas vraiment clean ! ».

Au fil de l’entretien avec StarMag, Jessica en a profité pour confirmer les rumeurs, « Quand Aya lui a mis le grappin dessus, ça faisait déjà un mois que je couchais avec lui. Et ça a continué après qu’elle ait officialisé leur couple. ». Des dires qu’elle a d’ailleurs pu prouver grâce aux messages « coquins et datés » du compagnon d’Aya Nakamura. Par ailleurs cette Jessica se dit amie de la chanteuse : »Je connais bien Aya. Ensemble on est sorties faire la fête plusieurs fois” dit-elle.