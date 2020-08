Aya Nakamura: une influenceuse l’accuse de violences physiques, les internautes répondent !

Aya Nakamura se retrouve malgré elle mêlée à une sordide histoire. La chanteuse s’exprimera rapidement à ce sujet pour que tout le bruit cesse autour de cette affaire. Car effectivement, elle n’est pas responsable de l’œil au beurre noir de celle qui l’accuse. L’influenceuse devait certainement chercher à créer un buzz en se servant du nom de la grande chanteuse. En effet, Aya Nakamura est l’artiste féminine française la plus écoutée dans le monde. Alors il n’est pas rare que certains tentent de surfer sur son succès. Mais Aya Nakamura ne pouvait pas tolérer de voir son nom associer à de la violence gratuite. Heureusement, les fans de la chanteuse ne croient pas un mot de cette histoire. Cela les fait même beaucoup rire. Mais l’histoire n’est pas encore réglée.

Aya Nakamura se voit accusée de coups et blessures par une influenceuse

Aya Nakamura ses retrouve facilement la proie de rumeurs en tout genre sur internet ou dans les médias. En effet, sa notoriété fait des jaloux. Certains tentent de récupérer un peu de son succès tant bien que mal. Mais aujourd’hui, c’est une affairer de violences qui attire notre attention. Car une influenceuse suivie par près de 84 000 abonnés sur Instagram accuse publiquement Aya Nakamura de l’avoir frappé.

Il s’agit de Grace Mbizi Akono. Mais les abonnés de cette femme et les fans d’Aya Nakamura ne croient pas un traitre mot de se accusations. Pourtant, cette histoire va finir par arriver aux oreilles de la star. Et elle prendra le temps de démentir les propos de l’influenceuse.

L’influenceuse n’en démord pas malgré la réponse de la chanteuse

Aya Nakamura est alors ensuite qualifiée de menteuse par sa prétendue victime. La chanteuse semble déjà passer à autre chose. Pour elle, il est clair qu’elle n’est pas responsable des violences subies par Grace. De plus, elle peut constater que personne ne semble croire aux accusations de l’influenceuse. Pourtant, cette histoire va continuer de prendre de l’ampleur. Car Grace va effectivement continuer d’accuser Aya Nakamura de l’avoir battue. Elle partage alors une vidéo sur Instagram. Une vidéo dans laquelle elle semble s’empêtrer dans des mensonges qui la dépasse. Les internautes sont entre le rire et la mise en garde. Certains demandent à Grace de faire des excuses à la chanteuse avant qu’elle se retrouve accuser de diffamation par cette dernière. Mais l’influenceuse ne semble pas prête à faire ce pas vers elle. Elle maintient donc sa version des faits.

Voir cette publication sur Instagram Interview avec @tataosca affaires @ayanakamura_officiel ma répondue sur Twitter Une publication partagée par grace mbizi akonro officiel (@gracembizilasexyofficiel) le 11 Août 2020 à 6 :28 PDT

Aya Nakamura regrette de voir son nom associé à ce genre d’histoire

Aya Nakamura ne prendra pas le temps cette fois-ci de démentir à nouveau les propos de Grace. La star est bien plus occupée à travailler qu’à tenter de résoudre tous les problèmes qui accompagnent sa notoriété. Car ce n’est pas la première fois que Grace critique ouvertement Aya Nakamura. Mais c’est al première fois qu’elle va si loin dans ses déclarations. D’ailleurs, comme elle persiste à accuser la chanteuse de violences gratuites, elle va jusqu’à annoncer qu’elle sera reçues sur TV5 Monde pour s’exprimer sur les faits. Encore un mensonge ?

Là encore, les abonnés de Grace l’implorent de changer d’avis et de ne pas continuer à raconter des histoires. En effet, rare sont les personnes qui pensent qu’Aya Nakamura pourrait frapper Grace. La chanteuse ne semble pas prêter davantage d’attention à cette drôle d’affaire. Mais les fans sont inquiets des conséquences que pourraient engendrer une telle affaire.

Aya Nakamura vous savez qu’elle peut porter plainte contre Grace Mbizi pour diffamation ? Si c’est le cas la carrière de Grace Mbizi est terminée d’office💀 — ANÈS🤷🏽‍♂️ (@anessdjz) August 9, 2020

La chanteuse se concentre sur sa musique et laisse less polémiques aux autres

Dans le même temps, Aya Nakamura continue de travailler à sa musique et obtient encore davantage de reconnaissance de son milieu. En effet, l’artiste n’a pas fini de faire des hits et de faire danser le monde entier.

Voir cette publication sur Instagram MERCI 🙏❤️ Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 27 Juil. 2020 à 8 :40 PDT

En plus de ses talents indéniables pour la chanson, Aya Nakamura éblouit également ses fans par sa beauté. Cela fait beaucoup de qualités réunies en une seule personne. Les fans de la chanteuse imaginent alors forcément que les personnes qui lui veulent du tord sont nombreuses. Grace arrivera-t-elle a faire tomber Aya Nakamura ? Il faudra qu’elle parvienne à prouver ce qu’elle avance et cela ne semble pas être gagné. En effet, depuis qu’elle a parlé de cette affaire, des preuves auraient pu abonder dans son sens. Au lieu de cela, c’est un silence moqueur qui entoure cette histoire et Aya Nakamura aura même souligné le caractère grotesque de cette rumeur mensongère.

Voir cette publication sur Instagram BABYBOO 👀 Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 3 Août 2020 à 9 :46 PDT

Tout ceci pourrait peut-être se résumer à une histoire de jalousie ? Mais la jalousie n’est-elle pas quelque part une forme d’admiration ? Si Grace fait tout cela pour avoir l’attention d’une star qu’elle admire, c’est chose faite. mais reste à savoir comment elle a obtenu cet œil au beurre noir ? La suite de cette affaire ne devrait pas tarder à arriver sur les réseaux. Et nous pourrons compter sur les internantes pour faire le point.