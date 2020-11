Aya Nakamura victime de violences par son ex, elle dévoile pourquoi elle n’a pas déposé plainte

Aya Nakamura est aujourd’hui la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Mais il lui est arrivé une histoire terrible dont elle n’a pas voulu faire état pendant bien longtemps. En effet, en 2019, Aya Nakamura partageait une photo d’elle avec le visage tuméfié. Son œil au beurre noir faisait le tour des réseaux sociaux. D’après Aqababe, le blogueur spécialisé sur les affaires privées des stars, ce serait Niska, l’ex de la chanteuse, qui en serait à l’origine. Aya Nakamura revient sur cette violence dont elle a été victime dans une interview pour L’observateur.

Aya Nakamura revient sur un épisode douloureux de sa vie sentimentale

La star de la chanson, Aya Nakamura, ne fait que rarement état de sa vie privée dans les médias. Concentrée sur sa carrière, elle considère que son talent doit suffire à faire parler d’elle et cela est tout à son honneur. Pourtant, sous le choc d’avoir reçu un coup de la part d’un homme, elle avait partagé l’image de son bleu au visage sur les réseaux sociaux. En effet, la chanteuse tenait à souligner que ce genre de chose n’arrive pas qu’aux autres.

Cependant, elle raconte, dans son interview pour L’obs, avait été si choqué de cet acte qu’elle n’avait pas eu la force de porter plainte. Pour elle, elle devait certainement être “trop faible mentalement” pour aller jusque là. De plus, à l’époque des faits, elle ne voulait pas pointer du doigt le rappeur, Niska, et précisait qu’elle ne voulait pas aborder le sujet des violences conjugales ou se faire porte parole de ce mouvement. Néanmoins, elle considère que ce sujet peut toucher n’importe quelle femme.

Une histoire qui réveille un passé sensible

Pour Aya Nakamura, ce sujet est délicat et sensible. À l’époque des faits, Aqababe avait souligné que les coups reçus avait pour but de la faire avorter. Chose qu’elle aurait refusé de faire, coupant ensuite les ponts avec Niska. Il ajoutait également qu’elle a encaissé de nombreux coups avant de se décider à quitter cette relation toxique. Aya Nakamura avait répondu que ce n’était pas tout à fait la vérité. Mais elle avait alors admis avoir reçu un coup de la part de son ex. De son côté, le rappeur niait les faits et dans Le Parisien, Aya Nakamura insistait sur le fait que cette affaire ne regardait personne d’autres que les principaux concernés. “Sur les réseaux sociaux, c’est allé beaucoup trop loin, je n’ai rien compris.” disait-elle. “Il a été beaucoup touché. Je n’étais pas en France quand c’est sorti. C’est une histoire privée, cela ne regarde personne.”

Aujourd’hui cette affaire est loin derrière la chanteuse et elle ne souhaite pas en donner davantage de détails. Ce qui lui importe reste seulement de faire savoir que toutes les femmes du monde, quelques soient leurs statuts, peuvent être confrontées à la violence. Aussi, si cela lui arrivait aujourd’hui elle porterait certainement plainte contre l’auteur des coups. Enfin, il semblerait que la chanteuse ait trouvé l’amour dans les bras de son producteur. D’après le magazine Télé-Loisirs, Aya Nakamura file à présent le parfait amour avec Vladimir Boudnikoff.