Ayem a perdu du poids, elle est métamorphosée : combien de kg a-t-elle perdu ?

Depuis sa perte de poids, Ayem Nour n’est plus la même et l’ancienne candidate de télé-réalité a dévoilé le nombre de kilos qu’elle a perdu, sur les réseaux sociaux.

La star est beaucoup plus mince, ce qui a fortement fait réagir les internautes sur la toilé.

Elle n’est plus sous le feu des projecteurs depuis l’arrêt du Mad Mag sur NRJ12, la jeune femme a donc pris la décision de prendre soin de son corps notamment en maitrisant son alimentation.

En seulement quelques mois , elle a donc pu retrouver la ligne et elle n’arrête pas de poster des photos d’elle sur Instagram et de son nouveau corps qui l’obsède.

D’ailleurs pour prouver à tout le monde qu’il s’agit bien de son poids réel sur ses clichés, elle a dévoilé de montrer au vu et au su de tous le nombre de kg qu’elle a perdu car récemment on l’a taxée de tricheuse …

Elle a donc partagée une vidéo en story insta dans laquelle elle se pèse tous les matins, sur deux balances pour prouver la véracité des faits.

La maman d’Ayvin a eu donc une très bonne surprise en voyant son poids : 67,4 kilos, elle a donc perdu presque un kg en un jour puisque le jour d’avant elle faisait 68,2 kilos.

Comme quoi avec un peu de travail on peut s’en sortir et les efforts paient pour la candidate de télé-réalité.

Ayem Nour a donc pris une grande décision après avoir été fortement tacle sur internet et elle devrait continuer à montrer régulièrement son poids sur internet et à tenir sa ligne.

“Les filles, voici mon poids actuel, sachant qu’au début du confinement, je faisais 77 kilos ! (elle pèse 68,4 kilos, ndlr). Perte de plus de huit kilos en deux mois et là, en ce moment, je continue de manger sain. Mais je stagne sur le poids. En revanche, je me muscle, donc forcément le poids ne bouge pas” s’est-elle exprimée sur la toile et de rajouter : “Il y a plein de petites astuces. Par exemple, moi, j’adore les pâtes, donc j’ai acheté des pâtes de konjac. Et pour les crèmes, j’ai pris très light. Il y a plein de petites alternatives que vous pouvez adopter au quotidien pour éviter de manger des bêtises. J’ai arrêté tout ce qui est farine blanche. J’achète de la farine de châtaigne ou d’épeautre par exemple” afin de conseiller ses fans.

La jeune femme de 31 ans et ex-participante de Secret Story suit un régime Kéto ou cétogène, qui vise à romplacer la consommation de glucides par des lipides.

Et tout comme elle le raconte à sa communauté, la jeune maman poursuit un entraînement sportif pour s’assurer une bonne hygiène de vie.

Il y un an, Ayem Nour, l’ex-compagne de l’homme d’affaire Vincent Miclet révélait avoir maigri de 25 kilos. Un résultat vraiment impressionnant qu’elle continue d’entretenir au quotidien.