Ayem a perdu énormément de poids, sa métamorphose est impressionnante, les fans adorent

Ayem: On peut le dire, Ayem est métamorphosée depuis sa perte de poids et l’ancienne candidate de télé-réalité a dévoilé le nombre de kilos qu’elle a perdu durant le confinement et depuis le déconfinement. Et si vous regardez de plus près, vous vous rendrez compte que sa nouvelle silhouette est magnifique.

Une prise de conscience et un travail sur soi

La maman d’Ayvin ( fils qu’elle a eut en 2016 avec l’homme d’affaires Vincent Miclet), a toujours avoué avoir quelques difficultés à perdre ses kilos de grossesse. Mais pourtant un changement de taille a eu lieu l’an dernier, une perte de poids de plus de 25 kilos qui avait impressionné de nombreuses personnes et notamment les fans de la jeune femme. Depuis, l’ancienne candidate de télé-réalité essaye d’entretenir son résultat et c’est plutôt pas mal puisque malgré le confinement, elle a à nouveau eu une perte de poids impressionnante.

Il faut dire qu’à force d’entendre des remarques blessantes, Ayem Nour n’a pas eu d’autre choix que de se prendre en main. En effet, sa phobie de la nourriture allait loin puisqu’elle évitait de manger devant les autres, par crainte de recevoir de nouvelles critiques. Heureusement, la candidate de télé-réalité est forte et elle a trouvé le courage de remonter la pente : « J’ai choisi de me reprendre en main! J’ai eu la chance de rencontrer une équipe formidable qui me suit au quotidien et qui me rappelle chaque jour que rien n’est impossible » .

Une transformation impressionnante

Il y a quelques jours maintenant, Ayem Nour a fait une révélation sur son poids actuel : 68,4 kilos. En sachant qu’elle en pesait dix de plus encore quelques semaines avant, c’est une énorme transformation pour la jeune femme : « Les filles, voici mon poids actuel, sachant qu’au début du confinement, je faisais 77 kilos ! Perte de plus de huit kilos en deux mois et là, en ce moment, je continue de manger sain. Mais je stagne sur le poids. En revanche, je me muscle, donc forcément le poids ne bouge pas » a-t-elle notamment dit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A Y E M N O U R (@ayemnour) le 1 Juin 2020 à 11 :13 PDT

L’ancienne candidate de Secret Story a ensuite expliqué pour nos confrères le fruit de son régime : « Il y a plein de petites astuces. Par exemple, moi, j’adore les pâtes, donc j’ai acheté des pâtes de konjac. Et pour les crèmes, j’ai pris très light. Il y a plein de petites alternatives que vous pouvez adopter au quotidien pour éviter de manger des bêtises » a-t-elle notamment dit au départ avant de donner des conseils aux internautes : « J’ai arrêté tout ce qui est farine blanche. J’achète de la farine de châtaigne ou d’épeautre par exemple. Je suis vraiment sur une alimentation Kéto (ou cétogène). Franchement ce régime est top. Il n’y a que des bonnes choses dedans« . Alors êtes vous capable de faire la même chose qu’elle ?