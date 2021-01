Ayem Nour: Cette photo inédite avec la chérie de son ex Vincent Miclet crée polémique sur la toile

Après quelques temps de silence, Ayem Nour fait un grand retour sur le devant de la scène. En effet, la jeune femme fait de nouveau le buzz sur les réseaux sociaux. L’ancienne présentatrice d’NRJ12 a fait usage de son compte Instagram pour dévoiler quelques moments importants il y a quelques jours de cela.

En effet, il semblerait qu’elle ait décidé de prendre la pose aux côté d’une jeune femme qui lui ressemble étrangement. Et une fois que l’identité de cette dernière a été dévoilée, c’est le choc sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l’on s’attendait à tout sauf à la voir prendre une photo avec cette jeune femme. On vous en dit plus !

Une rupture difficile avec Vincent Miclet

La relation entre Ayem Nour et Vincent Miclet a toujours suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Si leur couple a fait sensation à leur début, les fans ont vite déchantés à la vue de leur séparation. Ils ont toutefois tenus quelques temps de vie commune avant de rompre. Leur idylle a d’ailleurs donné naissance à un petit garçon prénommé Ayvin.

Un sujet de dispute constante entre les deux célébrités ! En effet, l’homme d’affaire a toujours voulu la garde de son fils. Un désir qui l’a parfois mené à porter plainte contre Ayem Nour ou encore à lancer d’étonnants coups de gueule sur les réseaux sociaux. Et du moins que l’on puisse dire, cette « haine » était bien réciproque entre les deux célébrités !

Moins de tension entre Ayem Nour et Vincent Miclet !

Après une longue bataille, les choses semblent toutefois se calmer entre les anciens tourtereaux. On apprend d’ailleurs que chacun d’eux ait refait sa vie.Alors qu’Ayem Nour se concentre surtout sur son fils, l’homme d’affaire est sur le point d’avoir un second enfant avec sa nouvelle compagne. Une belle surprise pour les internautes qui ne s’attendaient sûrement pas à le voir rebondir aussi rapidement.

Et si les choses vont beaucoup mieux entre le futur papa et Ayem Nour, il semblerait qu’ils ne soient pas les seuls à avoir sympathisé ! La preuve, cette photo inédite que l’ancienne candidate de téléréalité a publié sur Instagram il y a quelques jours . De quoi choquer les internautes qui n’ont pas tardés à réagir à cette photo inédite !

Comme des sosies !

La fin d’année se fête à Marrakech pour Ayem Nour…mais aussi son ancien compagnon et sa nouvelle femme ! Une véritable surprise pour ses fans qui sont nombreux à féliciter « l’élégance et la maturité » dont elle fait preuve. En effet, la jeune femme a décidé de publier une photo où elle pose avec la compagne de son ex, Angerina.

Si la photo est déjà surprenante en soi, c’est la ressemblance entre les deux femmes qui surprend surtout les internautes. « On dirait ton sosie » peut-on d’ailleurs lire parmi les commentaires. Coïncidence ou pas ? Pas de réactions sur le sujet de la part des deux femmes de pour le moment !