Ayem Nour: Métamorphosée, méconnaissable, 15 kilos de moins, se montre en mini-jupe

Ayem Nour est une animatrice de télévision qui s’est faite connaître en tant que candidate dans des émissions de télé-réalité. Ses fans savent alors que lorsqu’elle est tombée enceinte, il y a quatre ans, Ayem Nour a pris beaucoup de poids. Près de trente kilos se sont ajoutés à la silhouette de rêve de la jeune femme. Mais elle était bien décidée à les perdre. Au fils des années, elle est parvenue à s’amincir de près de 8 kilos. Elle en informait d’ailleurs ses fans sur les réseaux sociaux au début de l’été. Mais depuis le mois de juin, Ayem Nour a doublé ses résultats ! En effet, ce sont 15 kilos que la présentatrice a réussi à perdre !

Ayem Nour dévoile sa silhouette : amincie de 15 kilos, elle rayonne

Ayem Nour tente de passer le temps, confinée comme tous les Français. Alors, elle se rend davantage disponible pour ses abonnés. Une manière sympathique de tromper l’ennui, pour elle comme pour ses fans. Et le 9 novembre dernier c’est à un jeu de questions-réponses que la jeune femme se prêtait sur Instagram. Ses abonnés pouvaient lui demander ce qu’ils souhaitaient et Ayem Nour leur répondait en toute franchise. Rapidement, c’est la question de son régime qui est arrivée sur le tapis. En effet, il n’aura pas échappé à ses fans que la silhouette de la jeune maman ne cesse de s’affiner. C’est donc avec une fierté non dissimulée qu’elle répond à ses abonnés. Ayem Nour indique alors, photo à l’appui, avoir perdu 15 kilos depuis le début de son régime.

Un chiffre impressionnant pour des résultats flagrants. De quoi motiver ses fans à eux aussi tenter de garder la ligne alors que le confinement risque de leur faire prendre du poids. En effet, les mesures gouvernementales conduisent les Français à ne sortir de chez eux qu’en cas de nécessité. Faire ses courses, se rendre au travail lorsque le télétravail n’est pas possible, conduire et récupérer les enfants à l’école ou encore faire une heure de marche ou de sport à l’extérieur mais dans une limite d’un kilomètre maximum autour de son domicile. Dans de telles conditions, il est probable que certains d’entre nous prennent un peu de poids. D’autant qu’à l’approche de l’hiver, des plats plus lourds s’invitent dans les assiettes.

Une source d’inspiration pour ses fans

Mais la motivation d’Ayem Nour va en inspirer plus d’un à se prendre en main. Car c’est à force de persévérance que la jeune femme approche de son objectif. Pas question pour elle de baisser les bras, confinement ou pas. Et cela lui apporte des résultats probants ! Sa silhouette est affinée et elle respire la bonne santé. Aussi, ses fans n’auront pas manqué d’admirer la superbe tenue que porte la star dans la story Instagram où elle répond à la question sur ses kilos perdus. Elle porte une tenue superbe composée d’une mini-jupe et de cuissardes. Une tenue d’automne par excellence, qui lui va comme un gant. Mais Ayem Nour ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, elle persévère dans ses efforts.